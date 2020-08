L'INTESA

VENEZIA Matteo Salvini. Giorgia Meloni. Silvio Berlusconi. Il primo ha firmato con una biro nera, la seconda con un inchiostro azzurro, il terzo con una penna scura. Le firme dei tre big compaiono nell'atteso documento che consentirà al centrodestra di correre unito alle elezioni regionali del prossimo settembre. In Veneto, dunque, tutti assieme con Luca Zaia, candidato per la terza volta alla presidenza della Regione del Veneto (e strafavorito dai sondaggi: vincesse con il 51% sarebbe una déblacle - ed è tutto dire - visto che c'è chi lo dà all'80%), ma agguerrito nel richiedere un solenne impegno agli alleati nel sostenere a Roma la causa dell'autonomia. Si sa com'è andata: l'autonomia avrebbe dovuto portarla a casa il precedente governo gialloverde, quello con Matteo Salvini ministro dell'Interno, ma non se n'è fatto niente. Si vedrà cosa succederà con l'attuale governo giallorosso, ma al di là degli impegni ministeriali poi serve il voto in Parlamento. È per questo che Zaia ha chiesto un impegno formale agli alleati: o firmate il patto sull'autonomia, oppure salta l'accordo elettorale e ognuno corre per conto proprio. Anche ieri, in Veneto, c'era chi, come l'assessore leghista Roberto Marcato, popolarissimo sui social, nome in codice bulldog, andava ripetendo il diktat del Carroccio: «O a Roma firmano o salta tutto». Hanno firmato. E aggiunto. Perché adesso il patto contempla non solo l'autonomia, ma anche la riforma costituzionale per introdurre il presidenzialismo. E pure la riforma della giustizia. E un patto anti-inciucio: sia mai che la Lega si sogni di tornare a fare accordi con il M5s o Forza Italia amoreggi con i renziani di Italia Viva e col Pd. Testuale: Salvini, Meloni, Berlusconi si impegnano a non dare corso, in questa e nella futura legislatura, a qualsiasi accordo di governo, con partecipazione diretta o esterna, insieme ad altre forze politiche, fatto salvo una formale unanime e diversa intesa tra le forze politiche che sottoscrivono il presente documento.

LE TRATTATIVE

La parte che la Lega aspettava era quella sull'autonomia. «Noi siamo pronti a firmare subito», aveva detto il coordinatore regionale di FdI, Luca De Carlo. «Noi di più, la parola autonomia l'abbiamo anche inserita nel simbolo elettorale», aveva rincarato il coordinatore veneto di Forza Italia Michele Zuin. Ma Lorenzo Fontana, segretario della Liga Veneta, voleva un impegno nazionale. Perché una volta trovato - se mai si troverà - l'accordo con i ministri competenti, fatte - se mai si faranno - le intese con il Governo, è in Parlamento che l'autonomia poi deve essere votata. E a maggioranza qualificata. Certo, se l'attuale ministro dem Francesco Boccia e quindi se il Governo Conte Bis e poi Pd e M5s votassero subito l'autonomia alle Regioni, il problema sarebbe risolto alla radice e Giorgia Meloni, ma anche Matteo Salvini che mira ad espandersi al Sud, sarebbero tolti dall'impiccio. Nel caso, però, in cui il tema resti d'attualità, la Lega in Veneto vuole garanzie. Il do ut des? Autonomia e presidenzialismo. Nero su bianco.

I COMMENTI

Il documento firmato da Salvini, Meloni, Berlusconi è di una paginetta e ha come allegato l'intero testo preparato da Zaia sull'autonomia. «È stata una trattativa lunga e per certi versi complicata», ha ammesso Fontana. Giorgia Meloni, in una nota, ha esaltato il patto anti-inciucio: «Mentre Pd e 5S litigano per le poltrone e si presentano divisi alle regionali, il centrodestra lancia un altro grande segnale di compattezza e oggi dice con una voce sola: mai al governo con la sinistra». Commenti sono arrivati da tutto lo stato maaggiore di Fratelli d'Italia, da Luca De Carlo a Ignazio La Russa. E poi Mariastella Gelmini capogruppo di Forza Italia alla Camera. E anche il senatore questore dell'Udc Antonio De Poli (che a Padova candida Vincenzo Gottardo nella lista degli azzurri). E Matteo Salvini? Né a né ba.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA