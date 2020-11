L'INTESA

VENEZIA Il Consiglio comunale di Venezia dà la sveglia al Governo, che sembra essersi dimenticato delle condizioni in cui la città resta e che tutti i suoi membri avevano visto nel pellegrinaggio del novembre 2019. Con una mozione approvata (è una cosa più che rara da molti anni a questa parte) all'unanimità, si chiede la convocazione di quel Comitatone che era stato promesso all'indomani della disastrosa acqua alta da 187 centimetri e soprattutto si chiede il rifinanziamento della Legge speciale per 150 milioni l'anno. Per 10 anni, intanto, possibilmente per sempre.

Non è stato facile, dal momento che c'erano ben quattro documenti in circolazione ed è stato necessario un lungo lavoro di mediazione, reso più complicato dal fatto che la riunione era in videoconferenza e quindi anche le trattative avvenivano via chat. Se per le assemblee normali gli strumenti che hanno salvato aziende e istituzioni dall'immobilità funzionano, nella politica ci sono ancora troppi limiti, che poi generano incomprensioni e scontri. Un po' quello che è successo tra le 20 e le 21 di ieri, ma alla fine il Consiglio ha espresso compatto la volontà di pretendere ciò che alla città è dovuto per legge e, a partire dal 2005, le è stato negato a più riprese. Significativo e di buon auspicio il fatto che tra i consiglieri che hanno votato a favore ci fosse Pier Paolo Baretta, sottosegretario all'Economia e alle Finanze.

IL PROSCIUGAMENTO

«Lo diceva Massimo Cacciari da sindaco - ha detto il primo cittadino veneziano, Luigi Brugnaro - che da quando sono iniziati i lavori del Mose non sono arrivati più soldi a Venezia. Non so se i soldi di Venezia siano andati al Mose, che peraltro io ho sempre sostenuto che andasse finito. Ma sono due partite diverse ed è arrivato il momento di mandare un segnale forte».

I dati sono questi, in base ai conteggi effettuati dagli uffici Ragioneria del Comune: tra il 1993 e il 2005 l'importo medio dei fondi speciali che arrivavano a Venezia sulla scorta della legge del 1973 e aggiornata nel 1984 era di 143 milioni. Certo, poteva variare dai 45 milioni del 1997 ai 258 del 1995, ma la media era quella. E con quei soldi si è rimessa in piedi la città dalle sue fondamenta e si è consentito il restauro di tantissimi edifici, che in laguna costa il 30-40 per cento in più rispetto alle altre località.

LE DIFFICOLTÀ

«Poi tra il 2005 e il 2017 - ha spiegato l'assessore al Bilancio, Michele Zuin - ne sono arrivati mediamente 18 l'anno, anche se in certi anni sono arrivate poche centinaia e migliaia di euro. Tra il 2019 e il 2022 sono stati stanziati mediamente 36 milioni e 28 per i due anni successivi. Devo dire che in cassa abbiamo ricevuto i soldi del 2019, mentre per il 2020 siamo fuori dei 36 milioni. In questo contesto, non esiste un'altra città in Italia la cui azienda di trasporto pubblico abbia perso 80 milioni in biglietti turistici in pochi mesi. Solo la Legge speciale può sanare problemi che sono anch'essi speciali».

MOSE E PORTO

Venezia ha però molti altri problemi, anch'essi speciali: il porto che perde traffici a causa del mancato scavo dei canali (si attende da anni dallo Stato il Protocollo fanghi che consente di classificare i sedimenti inquinati prelevati dal fondo della laguna) e la questione delle crociere. E poi il completamento del Mose nonché la sua gestione. Tutte cose su cui la città vuol dire la sua.

«Sono 15 anni che dico - ha aggiunto Brugnaro - che le navi da crociera non passino più davanti a San Marco. Il Governo ci sta impedendo per i motivi più vari di trovare una soluzione . Intanto perdiamo traffico e le navi partono da Trieste. Basta andare a Roma con il cappello in mano - ha concluso - abbiamo il diritto di sapere quanti soldi (dei 266 milioni previsti) son restati per le opere di compensazione del Mose: marginamenti, rinaturalizzazione dei siti di costruzione e così via. Sono sindaco da quasi sei anni e non lo so. Basta, il buonismo è finito, mi impegno solennemente a disturbare il manovratore, chiunque esso sia».

Michele Fullin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA