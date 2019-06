L'INTESA VENEZIA C'è stato un tempo in cui, nelle curve di certi stadi,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTESAVENEZIA C'è stato un tempo in cui, nelle curve di certi stadi, venivano impunemente srotolati striscioni dagli slogan beceri come Forza Vesuvio e Forza Etna. E c'è stata pure una consigliera provinciale di Monza, in quota Lega (all'epoca Nord), che su Facebook inneggiò ad entrambi i vulcani, augurandosi «una catastrofe naturale nel centro-sud Italia»: condannata in primo grado, venne assolta in appello, con la motivazione che aveva usato in forma «sgradevole e rozza» un «luogo comune intriso più di ignoranza che di dato...