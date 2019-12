L'INTESA

ROMA Il siderurgico di Taranto non sarà più gestito solo dal colosso franco-indiano, ma anche da uno o più soci pubblici che entreranno nel capitale di Am InvestCo con una spesa di circa 1,15 miliardi. Diventerà uno degli impianti più green d'Europa, con l'affiancamento di due forni elettrici agli altri due tradizionali. E proprio per realizzare questa svolta verso la decabornizzazione sarà costituita una ulteriore newco (greenCo) con soci pubblici e privati (anche con azionisti diversi da quelli di Am Investco) che avrà il compito di realizzare i forni elettrici e fornirne l'alimentazione a preridotto non solo per gli impianti Ilva. A regime, nel 2023, dall'acciaieria di Taranto usciranno 8 milioni di acciaio l'anno, e questo dovrebbe consentire di mantenere gli attuali livelli occupazionali. Complessivamente allo stato e banche l'operazione costerà 1,15 miliardi. Ieri sul fil di lana, poco prima dell'inizio dell'udienza civile al Tribunale di Milano, Am Investco (la società costituita in Italia da ArcelorMittal per gestire l'Ilva) rappresentata dall'ad Lucia Morselli e i commissari straordinari (Francesco Ardito, Alessandro Danovi e Antonio Lupo) hanno raggiunto e firmato il memorandum of understanding. Quattro pagine, scritte in inglese, con le linee guida della futura Ilva.

LA PRODUZIONE

Un accordo preliminare nel quale si fissa una nuova dead-line per arrivare a un patto definitivo e vincolante: 31 gennaio. In seguito all'accordo le parti hanno chiesto un rinvio al giudice Marangoni della discussione della procedura d'urgenza promossa dai commissari contro il recesso di Arcelor del 5 novembre. La nuova udienza è stata fissata al 7 febbraio. Ma se si dovesse concludere l'accordo definitivo in realtà non si terrà mai più. «La strada è lunga e non è facile, ma ce la possiamo fare» ha commentato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri.

Da qui al 31 gennaio quindi le parti dovranno negoziare un «nuovo piano industriale», il quale, visto l'impegno verso una parziale decarbonizzazione, potrebbe necessitare anche di un «nuovo piano ambientale», che il pre-accordo definisce new green deal. Nel frattempo Arcelor - come ha spiegato Morselli nell'udienza a porte chiuse - farà il possibile per continuare nella produzione, anche se non potrà mantenere gli impegni sulla capacità produttiva presi nella scorsa udienza, data la decisione del 10 dicembre del giudice di Taranto di spegnimento dell'altoforno 2. Un dettaglio non da poco, visto che proprio in seguito a quel provvedimento l'azienda comunicò la cassa integrazione straordinaria per 3.500 persone. C'è però ancora una speranza: il 30 dicembre il Riesame deciderà sul ricorso contro lo spegnimento dell'Afo2 presentato dai commissari.

Da venerdì 27 i legali si rimettono al lavoro. A ogni modo se entro fine gennaio si dovesse arrivare all'accordo vincolante, il memorandum è chiaro ed è una delle modifiche salienti apportate nell'ultima versione concordata: a regime «entro il 2023» la produzione sarà di 8 milioni di tonnellate di acciaio all'anno. Su questo punto i commissari, su richiesta del governo, non hanno ceduto. Cosa accadrà nel periodo di transizione è una storia tutta da scrivere. In realtà anche la questione organico a regime resta aperta. Nonostante la previsione di una produzione praticamente doppia rispetto all'attuale (4,5 milioni di tonnellate), le nuove tecnologie potrebbero prevedere la necessità di un organico inferiore. Lo stesso accordo non lo esclude quando rimanda alla definizione del nuovo piano industriale per «i dettagli sui livelli occupazionali coerenti» con lo stesso piano. Tant'è che il memorandum di intesa prevede la necessità di sottoscrivere un nuovo accordo sindacale rispetto a quello del settembre 2018. Un passaggio che ha già fatto alzare le barricate a Fiom, Fim e Uilm che avvertono: non firmeremo nuovi accordi che prevedono licenziamenti.

LA SOCIETÀ

Il completamento dell'accordo finale è condizionato all'ingresso nel capitale di Am InvestCo di una società a controllo pubblico. Le parti prendono atto che Am InvestCo dovrà essere capitalizzata per un ammontare almeno pari al prezzo versato da ArcelorMittal». I franco-indiani manterranno comunque «la maggioranza assoluta delle azioni». Quindi gli altri soci possono arrivare fino al 49%. E per altri si intendono anche «tutti o parte dei creditori finanziari in prededuzione», cioè i creditori che godono di una corsia prioritaria di rimborso: sono Cdp, Intesa Sp, Unicredit, Banco Bpm. Questi ultimi si impegnano a sottoscrivere e pagare cash nuove azioni emesse da Am InvestCo. L'apporto di capitali, quindi sarà pari a 1,15 miliardi, ovvero i prezzo di acquisto originariamente previsto (1,8 miliardi) al netto dei canoni di affitto già versati, rettifiche e deduzioni. «Il prezzo delle azioni - si legge - sarà fissato in accordo tra le parti prima dell'accordo finale, sulla base di una valutazione indipendente».

Rosario Dimito

Giusy Franzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

