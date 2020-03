L'INTERVISTA

VENEZIA In diretta dalla sede della Protezione Civile a Marghera, le parole di Luca Zaia arrivano fino al comando regionale delle Fiamme Gialle: «Voi sapete la stima che ho per la Guardia di Finanza, dobbiamo scovare tutti quelli che in queste ore si approfittano di questa emergenza». Il governatore cita forniture dirottate, prezzi che si impennano, carichi esportati. Situazioni ben note al generale Giovanni Mainolfi: «Siamo sul pezzo ormai da quattro settimane, riceviamo molte segnalazioni e svolgiamo controlli continui, consapevoli che in questa fase serve anche buon senso».

In che termini?

«Le problematiche a cui fa riferimento il presidente Zaia si correlano a una recentissima novità normativa, qual è il decreto 18 del 17 marzo (il Cura Italia, ndr.). In attesa di disposizioni interpretative, oggi noi ci troviamo a dover contrastare i fenomeni ben illustrati dal governatore, però dobbiamo anche fare in modo che i dispositivi di protezione individuale arrivino a destinazione. Quindi cerchiamo di tenere la barra dritta fra i comportamenti oggettivamente illeciti e la necessità di dare risposte alle richieste dei cittadini».

Partiamo dalle attività illegali: ne state riscontrando?

«Assolutamente sì. In giro, e soprattutto sul web, si trova di tutto e di più: materiale contraffatto, articoli venduti a prezzi alterati, trattative in cui la Pubblica amministrazione è costretta a pagare in anticipo e si vede accaparrare gli scatoloni da qualcun altro, come nel bagarinaggio fuori dallo stadio per cui arriva la persona spregiudicata che ti costringe a pagare di più o a rinunciare all'acquisto».

Cosa fate in questi casi?

«Interveniamo, con denunce e sanzioni, secondo le normative vigenti. L'ultimo controllo riguarda una tanica di alcol che veniva travasata in bottiglie spacciate per confezioni di un miracoloso sanificatore. Dobbiamo evitare che i consumatori acquistino prodotti privi della minima qualità o che comunque non li tutelano, al punto da indurli a comportamenti scorretti perché pensano di essersi disinfettati o di poter scendere sotto il metro di distanza raccomandato».

A questo proposito: come vi state comportando con le nuove mascherine, prodotte per tamponare la carenza dei presìdi medico-chirurgici?

«Su questo aspettiamo dei chiarimenti da parte del ministero. Nell'attesa, siamo prudenti, ma dove obiettivamente capiamo che gli articoli non fanno male, non siamo cavillosi. Se bloccassimo tutto, a fronte delle restrizioni esistenti nelle importazioni, faremmo più danno alla cittadinanza. Naturalmente siamo invece molto rigorosi nel contrasto alle manovre speculative».

Per esempio?

«Mascherine da 70 centesimi, vendute a 3,50 euro. È capitato pure a noi, che come utenti volevamo comprarne un lotto, di vedercele proporre a 4 euro. D'accordo che è un meccanismo di incontro fra domanda e offerta e che siamo in emergenza, ma parliamo di sei volte tanto. Comunque in Veneto non siamo arrivati alle esagerazioni successe altrove di 200 euro l'una».

Quanti militari sono impegnati in queste attività?

«Praticamente tutto il personale, anche in riferimento alle misure io resto a casa. Nell'ultima giornata in Veneto abbiamo controllato 609 persone, denunciandone 11, e 82 esercizi, in questo caso senza rilevare infrazioni».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA