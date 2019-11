CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAVENEZIA «Il problema del Mose non sono state le tangenti. Se anche ci fossero state, ma fossero stati fatti i lavori a regola d'arte e si fosse trovato il modo di rimediare agli errori compiuti, oggi non saremmo ancora qui». È il parere di Alberto Scotti, ingegnere marittimo milanese di 73 anni che è uno dei padri progettisti del Mose: dal 1987 al 2009, infatti, attraverso la Technital Spa - di cui è presidente e amministratore delegato - è stato il direttore di un progetto estremamente complesso per il fatto di rappresentare...