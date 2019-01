CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAVENEZIA Fiducia nel lavoro degli uffici giudiziari ma, soprattutto, certezza di aver sempre operato correttamente per la soluzione dei problemi e di averlo fatto in stretto collegamento con il Ministero degli Interni e l'Avvocatura dello Stato. È con queste consapevolezze che il trevigiano Vittorio Zappalorto, ex prefetto di Gorizia e attuale prefetto di Venezia (città di cui è stato per un anno anche commissario straordinario dopo la fine della giunta Orsoni), affronta la complessa vicenda giudiziaria che lo vede indagato a...