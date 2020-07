L'INTERVISTA

VENEZIA Due risse in meno di due settimane e un'attenzione che si alza ad ogni calare della sera. La Jesolo post-Covid è, al momento, il supporto su cui scrivere pagine di cronaca nera che stridono con quanto ha reso famosa la città balneare. Una violenza che aveva portato il questore di Venezia, Maurizio Masciopinto, a convocare un tavolo tecnico per correre ai ripari. Ma per lui parlare di Jesolo come avamposto della violenza di fine lockdown è troppo. La strada, suggerita dallo stesso Masciopinto, è quella di un turismo di qualità e con maggior sicurezza.

Questore, esiste un caso Jesolo?

«Non c'è un caso Jesolo. Sapete che non mi nascondo quando c'è da metterci la faccia, ma qui non esiste un allarme perché i due episodi di rissa sono diversi e collegati a contesti che non hanno nulla a che fare tra di loro. Solo la contingenza ha fatto sì che accadessero entrambi a Jesolo».

Eppure adesso l'attenzione su Jesolo è tanta: ci sono stati ordinanze del sindaco sulla vendita di alcol e un incremento dei controlli.

«Realtà del livello di Jesolo sono territori che devono valorizzare un turismo sicuro».

Può dare delle idee?

«Servirebbero più telecamere nei luoghi pubblici per riprendere quanto succede. Poi un aumento dell'illuminazione: fa tantissimo e sarebbe da estendere alla sera anche nelle spiagge».

E i locali?

«Hanno il compito di attenersi alle disposizioni per fare un turismo di qualità che dia un modello importante di servizio. Le persone devono capire che si va nei locali per ascoltare musica, per sorseggiare insieme qualcosa ma senza esagerare. Il ruolo dei locali, con il rispetto di tutte le norme, è quello di educare il cliente ad una maggiore consapevolezza».

La notte tra il 20 e il 21 giugno una rissa tra trenta giovani teneva in ostaggio piazza Mazzini; l'altra sera tre persone hanno picchiato a sangue un magrebino all'esterno di un locale vicino a piazza Milano. Perché sono scollegati? Eppure si tratta di episodi molto simili nella dinamica.

«Il primo è avvenuto nella piazza centrale e protagonisti sono stati dei giovani che avevano alzato il gomito. Quella è una piazza video-sorvegliata. Penso che sia solo questione di giorni per l'individuazione dei responsabili. Per quanto riguarda l'aggressione dell'altra sera, la dinamica sembra quella della classica rissa da bar tra chi era al locale e un avventore, su cui sono in corso indagini. Non mi viene nemmeno di parlare di razzismo. Non sono avvenuti nella stessa piazza, il primo ha come protagonisti dei ragazzi, il secondo è tra persone adulte, durante una serata normalissima, non nella movida, come invece era successo il 20 giugno. Ecco perché siamo di fronte a episodi diversi legati solo da una casualità temporale e geografica. Se ci fosse un'emergenza Jesolo saremmo i primi a dirlo».

Finito il blocco totale, sembra essere esplosa la violenza, magari repressa sotto mesi di confino in casa. È così?

«No, penso che in questo momento l'effetto delle chiusure abbia portato le persone a voler stare più tranquille. La distanza fisica che ci è stata imposta è diventata anche una forma di distanza psicologica: entrare negli spazi personali è ora più difficile».

