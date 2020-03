L'INTERVISTA

VENEZIA C'è chi, anche volendo, non può chiudere. Perché, dal solo punto di vista contabile, deve assicurare il cedolino paga a 25mila persone in tutta Italia. E perché deve trovare manodopera a chi la cerca. Giusto per avere un'idea della situazione: in queste ore è partita la ricerca di 350 figure sanitarie, di cui 100 da dedicare ai reparti terapie intensive e rianimazioni di strutture ospedaliere in Lombardia, le altre 250 per strutture residenziali e sanitarie del nord Italia. Ma a cercare manovalanza è anche il settore agroalimentare. E l'informatica, visto che mai come ora va tutto online.

«Noi non possiamo chiudere», dice Maria Raffaella Caprioglio, presidente di Umana, l'agenzia per il lavoro generalista nata nel 1997 a Venezia che oggi conta 142 filiali in tutto il territorio nazionale, 800 dipendenti diretti e impiega mediamente 25 mila lavoratori ogni giorno. In tempi di coronavirus anche l'intermediazione del lavoro ha dovuto adeguarsi. «Noi ci atteniamo alle disposizioni del decreto ministeriale», dice Caprioglio.

Presidente, come vi siete organizzati in Umana?

«Continuiamo a fare i colloqui di lavoro, anche perché le richieste non mancano. Ora si cercano soprattutto operatori sanitari, medici, infermieri, Oss. Anche oggi che è domenica (ieri, ndr) abbiamo ricevuto richieste per trovare un centinaio di professionalità nel settore della sanità».

Come vi comportate con chi si presenta?

«Abbiamo dato indicazioni di far entrare le persone una alla volta. Ma i colloqui ora si faranno prevalentemente via Skype».

Le aziende alle quali fornite personale come si sono regolate dopo che è scoppiata l'emergenza sanitaria?

«Ci sono aziende che continuano a lavorare, altre che hanno deciso di ricorrere agli ammortizzatori sociali, altre allo smaltimento ferie».

Cosa vi dicono le aziende?

«Ci informano delle direttive che hanno adottato e noi dobbiamo informare i dipendenti».

La priorità?

«La salute e la sicurezza dei lavoratori».

Nei vostri uffici come vi siete strutturati?

«Dobbiamo essere operativi, a partire dal fatto che dobbiamo assicurare i cedolini paga per tutto il personale. Dove è possibile ci siamo organizzati per lavorare anche da casa».

Avrete dipendenti donne alle prese con i problemi di questi tempi: le scuole chiuse, i figli a casa.

«In Umana siamo per l'84% donne. Abbiamo differenziato il lavoro, c'è chi opera in sede, chi in filiale, chi a casa. È un lavoro molto personalizzato, con turni di presenza o lavoro a distanza. La regola è la sicurezza. Abbiamo rafforzato la pulizia quotidiana degli uffici, ma la situazione è in continua evoluzione e quindi di giorno in giorno possono esserci nuove disposizioni».

Secondo lei ne verremo fuori?

«Sono di natura positiva, ho una grande fiducia nella sanità e nei medici».

Lei rispetta l'indicazione di stare a casa?

«Certo, i miei tragitti sono casa-lavoro, mi fermo a comprare il pane».

C'è chi ha detto che rischiamo di avere più falliti che morti.

«Quando si hanno aziende e dipendenti bisogna essere avveduti. Alla fine di questa crisi il sistema paese andrà forse ripensato, ma non dipende solo da noi, il costo del lavoro sarà una variabile molto forte. Mi piacerebbe che il colloquio in corso con le parti sociali rimanesse anche in tempo di pace».

