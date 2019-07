CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAUn oro nel ciclismo a 45 anni o nello sprint dell'atletica attorno ai 40, magari saranno le prossime frontiere. Per ora gli infiniti, i giganti della longevità, si collocano alla finale di Wimbledon a 38 come Roger Federer, alla MotoGP vissuta da protagonista a 40 come Valentino Rossi oppure alla presenza in campo in Champions League oltre la soglia degli anta come Gigi Buffon e prima Francesco Totti. Ma Federica Pellegrini, forse, ha spostato il limite ancora più in là, con l'oro nei 200 stile libero ai Mondiali a soltanto 12...