L'INTERVISTAStavolta gli americani si son dovuti arrendere all'estro e alla genialità targata Italia. «A dire il vero - commenta Roberto Orosei (nella foto), principal investigator dell'esperimento Marsis -, da un punto di vista cronologico, la scoperta l'avevano fatta proprio loro. Poi era stata archiviata. A rimettere in moto lo studio ci ha pensato la tenacia di Giovanni Picardi, lo scienziato italiano morto nel 2015, punto di riferimento per tutti i radar dell'Agenzia Spaziale Italiana».Italia batte Usa uno a zero, allora?«Sì, diciamo...