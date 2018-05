CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTA«Scenari internazionali così complessi come quelli attuali non permettono nessun altro tipo di opzione se non di essere protagonisti in Europa. Tutto il resto è un racconto immaginario».Giulio Pedrollo, vice presidente nazionale di Confindustria, ha preparato il terreno alla relazione di ieri. «Alcuni paletti posti al nuovo governo dal presidente Boccia li avevamo individuati già nell'assise di Verona del febbraio scorso - spiega l'imprenditore del gruppo metalmeccanico scaligero di famiglia, 46 anni, ingegnere con laurea a...