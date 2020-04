L'INTERVISTA

«No, finché ci saranno le Pro Loco le sagre di paese non moriranno. Il prossimo anno la festa del patrono si farà in ogni paese più grande e più bella. Sarà una doppia festa! Non è solo folclore o identità, è qualcosa che in un anno muove in Italia un giro d'affari che sfiora i due miliardi e mezzo. Nel Veneto ci sono 530 Pro Loco su 563 comuni; in Italia 6300 su 7904 comuni. L'Unesco ci ha riconosciuto l'accredito della salvaguardia del patrimonio culturale e materiale. Contiamo su 600 mila volontari, siamo una realtà unica in Italia. Siamo come i Carabinieri: non c'è quasi comune che non abbia la sua caserma dell'Arma e la sua Pro Loco».

Il grande appuntamento di ogni comune è solo rinviato. «Spostato, non piegato al virus», dice Fernando Tomasello, 67 anni, architetto, nato a Noale e trasferito a Massanzago, sposato con Lucia, due figli. È il vicepresidente nazionale delle Pro Loco, dirige quella padovana da oltre vent'anni.

Il coronavirus ha cambiato anche le carte delle piccole cose, delle stagioni di paese segnate dalle giostre, dal mercatino, dalle feste dei fiori e della polenta, dal vin brulè e dalla corsa dei sacchi. Della fragola e dell'asparago, del radicchio e dei fagioli.

Eppure adesso è tutto fermo?

«Però noi da due mesi, abbiamo immediatamente attivato la piattaforma web per la formazione a livello locale. I nostri volontari non si sono fermati, per esempio nei paesi portano generi di conforto a chi ne ha bisogno, anche al Lido di Venezia aiutano le persone anziane. E in questo periodo sono anche impegnati nel rilevare i dati sul patrimonio locale e nel raccogliere i racconti dei vecchi che poi sono l'essenza dell'identità del territorio. Certo si fermano le sagre. Non si faranno, non ci sarà la possibilità di stare insieme per il santo patrono e mancheranno pure le risorse. Sicuramente non poche Pro Loco cesseranno, senza finanziamenti si muore. Ma la maggior parte non si fermerà, ricomincerà il prossimo anno».

A che cosa serve una Pro Loco?

«Credo che la Pro Loco debba guardare all'uomo, alla tradizione, alla comunità locale. In provincia di Padova sono 97, quasi il cento per cento. Mi piace dire che dalla cultura della festa siamo passati alle festa della cultura. L'avvenimento di attrazione è diventato un elemento significativo per la conoscenza del territorio. In provincia abbiamo messo assieme tutti i comuni con le loro ricchezze enogastronomiche, culturali, folcloristiche. Ogni anno proponiamo un itinerario tra i gioielli padovani, nei piccoli borghi ci sono splendidi luoghi, chiese, piazze, percorsi d'acqua, mulini. A Onara, per esempio, c'è l'oasi naturalistica protetta della palude, 120 ettari. Manca ancora la collaborazione piena tra la città e la campagna: il capoluogo non sarebbe tale se non ci fosse la provincia. Chiamiamo a darci una mano testimonial noti, come Philippe Daverio e Licia Colò. A Massanzago, per simbolo della Pro Loco, abbiamo scelto i pilastroni, cioè i portali d'ingresso di Villa Baglioni che vanta il ciclo di affreschi Il trionfo dell'Aurora del Tiepolo. Oggi la villa è sede del municipio. I pilastroni, che erano abbandonati a mezzo chilometro dalla villa, dopo vent'anni sono ritornati a rappresentare l'entrata di quello che sarà di nuovo il parco del paese».

Come si muove questo piccolo esercito di volontari?

«Con l'autofinanziamento, ogni volontario paga una quota. Le sagre sono una fonte di finanziamento, i contributi pubblici sono sempre più limitati. Nel Veneto va bene, il presidente Zaia ci ha assicurato che non taglierà le risorse. Salterà l'appuntamento della festa delle Pro Loco a Villa Contarini di Piazzola del Brenta, ma abbiamo progetti. Le nostre non sono sagre, sono il risultato di quanto hanno creato i nostri vecchi. La Cgia di Mestre ha lavorato con noi per due anni e ha messo in evidenza cosa fanno le Pro Loco, cosa significano anche in termini economici. Il primo dato è che i volontari in un anno forniscono 25 milioni di ore di lavoro gratis!».

Lei è architetto, c'è un'identità veneta del paesaggio?

«L'identità veneta c'è in assoluto, ma un padovano sarà sempre prima un padovano e poi un veneto; non si toglierà mai l'etichetta provinciale perché la provincia è nata insieme con l'Italia. Questa identità comporta anche quella del paesaggio. Il paesaggio è vivo e vive grazie all'uomo che lo trasforma e lo modella. Spesso il termine paesaggio è confuso con natura; ma la natura è quella che ha creato Dio, il paesaggio lo fa l'uomo. L'architettura si inserisce nel paesaggio. Sono stato per quindici anni nella commissione ai Beni ambientali della Regione e in quella ai Lavori Pubblici, dovevamo esaminare tutti i Piani regolatori e ci si confrontava con i sindaci e capivi le esigenze, spesso gli interessi, la sensibilità davanti al tema. Ho avuto l'opportunità col mio lavoro di fare interventi nei confronti del paesaggio già costituito, di costruire un'opera che potesse dare il segno dell'epoca in cui viviamo, della cultura che abbiamo. Per esempio con l'inceneritore di Padova, una torre alta 80 metri che emerge dal piatto della zona industriale ed è sull'acqua: abbiamo cercato di modellare l'edificio in modo da renderlo compatibile col paesaggio, una passerella, una pelle di alluminio naturale che riflette l'acqua. La stessa logica per una centrale idroelettrica a Nervesa della Battaglia sul Piave, dove il centro direzionale è interamente in legno sull'acqua. Tutti luoghi vincolati dalla Sovrintendenza dei Beni Culturali. Abbiamo fatto qualcosa che nei luoghi del Montello, a poca distanza da dove era stato abbattuto Francesco Baracca col suo aereo, ricordasse quasi uno dei massi venuto giù dalla montagna. Alle volte il coraggio non è fare un'architettura che scimmiotti il passato, ma consentire di fare opere che sono rappresentazione del momento in cui viviamo. Senza quel coraggio non sarebbe mai sorta Venezia, quale Sovrintendenza avrebbe mai consentito la costruzione di campanili così impattanti in una laguna? Il mio lavoro l'ho sempre vissuto con entusiasmo. Nasco come geometra e questo mi ha dato un certo pragmatismo. Ho avuto l'opportunità di essere docente alla Domus Academy di Milano, un'università privata costituita da grandi gruppi industriali, un'esperienza straordinaria davanti a studenti provenienti da tutto il mondo».

E quei troppi capannoni abbandonati?

«Gli errori continuano, purtroppo, a esserci. Si dovrebbe cercare di essere rispettosi delle persone che vivono nel territorio. Nelle città ricche d'arte dovrebbero esserci vincoli che valgano su tutta la regione, come a Treviso e Verona dove tutto il centro storico è sottoposto a vincolo e non si può intervenire a piacere. Quanto ai capannoni Ho visto sindaci, di destra e di sinistra, che si stracciavano le vesti per avere la propria zona industriale che voleva dire risorse per il Comune. Spesso nascevano una addosso all'altra, a distanza di un paio di chilometri! Molte cose sono da rivedere. Anche per certe demolizioni bisogna trovare il coraggio di farlo. Esistono i crediti edilizi che sono lo strumento adatto per agire: demolisci e puoi costruire una parte del volume in un'altra zona. La pulizia del territorio è una medicina, tutto intorno ritorna utile. Non c'è momento migliore per fare queste operazioni, stante il crollo dei valori di mercato che ci sarà per mesi. E' tutto sospeso, si è bloccata la filiera della fabbricazione, le commesse sono crollate. Si aspetta il 2021 con la speranza che tra un anno riparta il mercato».

Edoardo Pittalis

