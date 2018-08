L'INTERVISTA La notizia dell'arresto dello stupratore di Jesolo l'ha data il

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTALa notizia dell'arresto dello stupratore di Jesolo l'ha data il ministro dell'Interno Matteo Salvini ieri mattina con un post su facebook. Una giornata, un'altra, sul fronte dell'immigrazione, conclusa con lo scontro con la Procura di Agrigento, che l'ha indagato per la vicenda della nave Diciotti. Prima, però, della polemica feroce sui migranti in porto a Catania buona parte della giornata è stata dedicata alla violenza avvenuta in Veneto. Ministro Salvini, perché l'immigrato fermato a Jesolo non può essere espulso?«A...