L'INTERVISTA

Il figlio del deserto ha vinto la sfida. Max Calderan è il primo uomo al mondo ad aver attraversato il Quarto Vuoto, il Rub al-Khali, il deserto più inospitale, un inferno di sabbia, che evitano anche i beduini, perché i cammelli non ce la fanno. Una camminata in solitaria, nel cuore dell'Arabia Saudita: 1100 chilometri percorsi in 18 giorni, alla media di oltre 60 chilometri al giorno, con punte anche di 70 chilometri. Una marcia di 16-18 ore al giorno, nella sabbia finissima, con sulle spalle uno zaino del peso di 24 chili. Pazzesco. Anche se l'esploratore veneto-friulano (nato 52 anni fa a Portogruaro con residenza che si divide tra Udine e Dubai) è abituato a imprese fuori da ogni parametro normale. Nel suo palmares ci sono ben 13 vie esplorate per la prima volta. Ora sono 14. «Ma questa è diversa da tutte le altre, è un'impresa storica. Non voglio sembrare presuntuoso, cerco di essere obiettivo. Ho camminato per centinaia di chilometri, dove l'uomo non aveva mai messo piede. Non ho seguito le tracce di altri esploratori, ho aperto una via che i geografi dovranno aggiungere nelle mappe, la Calderan line».

Sono passate poche ore dall'arrivo, Max sorseggia una bevanda in un hotel extra lusso di Dubai. Si è fatto una doccia e cambiato di abiti, dopo quasi tre settimane. È rilassato, fresco, felice. Ha deciso di raccontare subito la sua avventura al Gazzettino. «Preferisco parlare di esplorazione, non di sfida. Non avevo nessun record da battere. Cercavo di scoprire un mondo dove l'uomo non c'è mai stato».

Nemmeno i beduini?

«Nel Quarto vuoto non ci sono tracce umane e le dirò di più anche pochissimi animali. Io ero preparato ad incontri con ghepardi, iene, sciacalli. Niente, solo scorpioni. Non c'è acqua. Non c'è vita. E non c'è presenza umana. L'ultimo contatto l'ho avuto dopo 120 chilometri con un gruppo di beduini sauditi, ai quai ho chiesto informazioni. Mi hanno guardato stralunati. Il dialogo non è stato facile, io parlo arabo, ma loro si esprimono con un dialetto molto stretto. Quando hanno capito dove volevo andare mi hanno invitato a riflettere: fermasti a dormire con noi e domani ne riparliamo. Ma io nella notte sono partito».

Una marcia in solitudine, ma vicino a lei c'erano gli uomini del suo team?

«Al seguito c'erano 5 persone con quattro auto. Mi hanno seguito per i primi 100-120 chilometri. Poi, in teoria, abbiamo fissato dei punti d'incontro lungo il percorso, ma nella realtà molti appuntamenti sono saltati. Io avevo viveri e acqua che mi davano un'autonomia di almeno 200 chilometri. Nel deserto non è facile darsi appuntamento»

Cosa si prova ad essere soli, circondati dal vuoto?

«Le assicuro che è vuoto totale, una sensazione incredibile. Ho provato a gridare, anche la mia voce spariva, ovattata dal nulla. Meraviglioso guardare l'orizzonte in tutte le direzioni e vedere solo sabbia. Nemmeno gli aerei in cielo. Nessuno passa sopra a quel deserto».

Emozioni fortissime, la domanda è banale, però chiunque se lo chiede: perché lo fa?

«Lo ripeto, non era la caccia a un record, ma un'esplorazione con scopi scientifici. Per me questa traversata è stata come la chiusura di un cerchio. Io il Rub al-Khali l'ho visto per la prima volta quando avevo sette anni in un atlante e mi sono detto: un giorno ci voglio andare. Ero un bambino non potevo sapere che piega avrebbe preso la mia vita. Pochi giorni fa, quando mi sono trovato nel cuore del deserto, mi sono tornate alla mente quelle vecchie foto. Non capivo se stavo sognando, se ero ancora un bambino o fossi davvero in mezzo al nulla. Un'emozione da brividi».

Oltre ai brividi, momenti difficili, paura di non farcela?

«Momenti difficili tanti, paura di non farcela mai. Guai farsi prendere dall'ansia. Però ho sentito che il Rub al-Khali mi mandava dei segnali. Mi ha fatto capire chi comandava. Un giorno, verso il tramonto, è arrivata una tempesta di sabbia. È scesa la notte, non si vedeva più nulla, le tracce del mio cammino, dopo, sei-sette passi erano già scomparse. Non funzionava nemmeno il gps. Ho camminato fino all'alba seguendo l'istinto e ho raggiunto il wait point. È stata durissima Un altro momento terribile è stato verso la fine del percorso, ho trovato delle dune altissime ed estese per decine di chilometri, non si poteva aggirarle, ma solo scalarle. Arrampicarsi su pareti di sabbia, è come salire a rovescio su uno scivolo: si torna sempre indietro. E la temperatura era tremenda, solo 35 gradi, ma con una percezione altissima per un gioco termico che è troppo complicato spiegare».

All'arrivo chi c'era ad aspettarla?

«Per la verità ho colto di sorpresa anche le guardie. La fine del percorso era fissata nei pressi di un enorme giacimento petrolifero, ovviamente sorvegliato giorno e notte. Io sono arrivato alle spalle degli uomini armati, perché nessuno sorveglia il versante che dà sul deserto: da quella parte l'uomo non può arrivare».

Vittorio Pierobon

