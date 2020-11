L'INTERVISTA

«I tamponi fai-da-te? Sul mercato sono già disponibili, li hanno messi in vendita alcune farmacie del Vicentino. È vero, non hanno ancora il timbro del ministero della Sanità, ma si possono comunque acquistare». Così Marco Toson, presidente di OpenGate China oltre che console dell'Ucraina. Ieri mattina era a Marghera alla presentazione del test inventato dal dottor Roberto Rigoli e sperimentato in diretta dal governatore Luca Zaia.

Presidente Toson, che ruolo ha OpenGate China in questa operazione?

«OpenGate China è una associazione nata a Padova nel 2018, con sede a Vigonza, che promuove le relazioni imprenditoriali con la Cina».

Avete fatto da tramite?

Sì. Quando la scorsa estate il dottor Rigoli ha lanciato l'idea del tampone fai-da-te, abbiamo verificato che in Cina erano stati fatti al riguardo degli esperimenti. C'erano stati utilizzi negli Stati Uniti, a Dubai».

Chi produce il tampone fai-da-te presentato da Zaia?

«Una fabbrica cinese governativa, la Hotgen Biotech di Pechino. Ci sono state varie prove, tra i primi tentativi anche un cartoncino da aprire che aveva dentro il tampone. Dopo due mesi di lavorazione continua si è arrivati al kit finale».

Il kit cinese viene modificato?

«Sì, per alcuni componenti. C'era da mettere a punto la saponetta con il reagente. Se ne è occupata una srl padovana, la Mediko di Villanova di Camposampiero».

Secondo lei quando saranno disponibili questi tamponi fai-da-te?

«Sono già disponibili, alcune farmacie di Vicenza li hanno già, non so però a quanto li vendano. Da farmacie e gruppi industriali abbiamo ricevuto ordini per 10 milioni di pezzi».

Cosa dice a chi sostiene che il virus sia stato creato in laboratorio dalla Cina?

«Che non è vero. E la Cina lo dimostrerà».

