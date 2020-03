L'INTERVISTA

I sindaci sono in prima linea. Per dare risposte e spiegazioni ai cittadini. Per far rispettare decreti scritti a Roma e annunciati di notte. Per trovare le risorse con cui far fronte all'emergenza sanitaria. Ne sa qualcosa Mario Conte, sindaco leghista di Treviso e presidente dell'Anci, l'Associazione dei sindaci del Veneto. Che ieri, sul proprio profilo Facebook, ha postato un video in cui lancia un monito ai cittadini: o fate i bravi o vi multo e vi denuncio.

Presidente Conte, partiamo dai malati: avete avuto la lista dei positivi al coronavirus dalla Regione Veneto?

«Non ancora, ma posso assicurare che, anche senza avere i nomi delle persone positive al coronavirus, tanti Comuni si sono già organizzati con una serie di servizi sia per chi è in quarantena, sia per gli anziani che hanno bisogno di qualcuno che dia loro una mano anche solo per fare la spesa».

I sindaci sono attrezzati a far fronte a questa emergenza sanitaria?

«I sindaci stanno passando le notti in bianco. Abbiamo un presidente del Consiglio dei ministri che annuncia all'Italia i decreti con le misure contenitive alle dieci di sera, poi tocca ai sindaci, che quei decreti certo non li hanno scritti, spiegare ai cittadini se possono andare al lavoro, se possono aprire il negozio, se possono uscire di casa».

I cittadini come contattano i sindaci?

«Al telefono, ma soprattutto con i canali social».

E cosa vi dicono?

«Chiedono chiarimenti. Ma non solo. Adesso segnalano anche comportamenti scorretti e violazioni del Dpcm».

I sindaci cosa fanno di fronte a segnalazioni di violazioni?

«Io, come sindaco di Treviso, ho fatto un video e l'ho postato su Facebook per avvertire che cominceremo a fare multe e denunce. La gente deve capire che sono aumentati i numeri di contagi, i ricoverati in terapia intensiva, i morti: capisco che è una bella giornata, ma la preoccupazione di molti sembra sia stata uscire col cane o fare jogging. Il Dpcm lo consente? Sì, ma si sta esagerando. Annuncio che intensificherò i controlli. E saranno denunciati tutti quelli che hanno fatto le feste di condominio rendendo la cosa nota con le foto sui social. I momenti di aggregazione sono vietati, non accetto che si esca di casa per noia».

A Treviso lei ha chiuso i parchi. Nel resto della regione l'Anci inviterà i sindaci a fare altrettanto?

«Io li ho chiusi perché c'erano troppe aggregazioni di bambini. Ma non posso obbligare i colleghi sindaci a fare altrettanto, ogni sindaco ha il polso della situazione».

Quanto costerà ai Comuni l'emergenza coronavirus?

«Arriverà un momento, dopo questa crisi, in cui dovremo fare i conti. Ci stanno rimettendo famiglie, imprese, artigiani, commercianti, operai. Ma ci stanno rimettendo anche le amministrazioni comunali».

Perché?

«A Treviso ho preso dal fondo delle spese impreviste 100mila euro per far fronte a sanificazioni e contributi a famiglie in difficoltà. Abbiamo tolto la Tosap. Io penso che solo a Treviso alla fine avremo maturato almeno un milione di euro di mancati introiti. Qualcuno ne dovrà tener conto».

Nei mancati introiti cosa inserisce?

«Ad esempio le multe. La gente sta in casa, non corre più in macchina, non fa infrazioni».

Ma le famiglie hanno anche più spese: non possono mandare a scuola i ragazzi, magari devono ricorrere a baby sitter. I Comuni cosa possono fare?

«Possono ad esempio contribuire ad azzerare le rette degli asili nido e delle scuole materne, mi riferisco a quelle paritarie che in molte realtà sono le uniche strutture disponibili. Ci stiamo lavorando con la Fism e ci saranno delle linee guida per i Comuni: l'idea è che le scuole riducano le rette e i Comuni mettano il resto così da non pesare sulle famiglie. Ma dipende dalle politiche comunali e soprattutto dai bilanci: il Governo dovrà tenerne conto».

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA