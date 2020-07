Oggi sono mille giorni dal referendum del 22 ottobre 2017. Da allora si sono avvicendati tre Governi (Gentiloni di centrosinistra, Conte I gialloverde e Conte II giallorosso), ma l'autonomia del Veneto è ancora una bozza: il testo della legge-quadro non è mai approdato alle Camere. «Se non ci fosse stato il Coronavirus, a quest'ora avremmo già avuto una prima lettura ed entro le elezioni di settembre avremmo fatto anche la seconda», si rammarica Federico D'Incà (M5s), ministro per i Rapporti con il Parlamento.

Invece?

«Il testo era pronto e c'era l'accordo nella maggioranza per andare in aula. Ma purtroppo poi c'è stato questo rallentamento. La nostra volontà è di riprendere da quel punto nelle prossime settimane».

Nel frattempo ci saranno le Regionali: deluso per la mancata alleanza M5s-Pd?

«Prima di tutto sono contento che il nostro candidato presidente sia Enrico Cappelletti, che ha lavorato molto con me in Parlamento e con il quale sto presentando la lista. La decisione sull'alleanza è stata presa dalla base e io ho rispetto per gli attivisti. Questo comunque non toglie nulla al fatto che, al Governo con il Pd, il M5s sta portando avanti tutti i temi in cui crede da sempre, dalla protezione sociale all'ambiente, dal lavoro alle imprese. Abbiamo dimostrato competenza e abnegazione, i veneti ce lo riconosceranno».

Anche se i sondaggi danno Luca Zaia al 70%?

«So che sembra tutto già scritto, ma i conti si faranno la sera del 21 settembre. Noi ce la metteremo tutta per spiegare il lavoro fatto dal Governo e la vicinanza dimostrata al Veneto. Basti un dato: ai veneti con partita Iva, che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo, sono stati già pagati 426.945.327 euro di contributi a fondo perduro, a fronte di 122.468 istanze».

A proposto di cifre, è vero che l'operazione Aspi comporterà un alto esborso pubblico?

«Non credo proprio. Gli utili verranno finalmente destinati alle manutenzioni migliori e alla diminuzione dei pedaggi. Quello che ci interessa è che ci siano infrastrutture più sicure e meno onerose. Non a caso è stata fatta una valutazione molto attenta per la costituzione di una public company che veda la graduale uscita di Atlantia e la quotazione in Borsa. Per noi si tratta di un percorso molto importante: come Movimento 5 Stelle abbiamo combattuto una grande battaglia per il ritorno delle concessioni in mano allo Stato e perché la futura gestione nella ricostruzione del ponte Morandi sia un modello per tutta Italia. Sarà la magistratura a fare chiarezza sulle responsabilità giudiziarie, ma questa vuole essere da parte nostra una forma di rispetto e giustizia per le 43 vittime e per le loro famiglie».

Da veneto, cosa pensa del linciaggio ai Benetton?

«Se il ponte non ha avuto le corrette manutenzioni, è chiaro che c'è stata una cattiva gestione da parte della catena di comando legata ad Autostrade. Molti hanno interpretato questo come gogna mediatica, ma ci sono responsabilità etiche nei confronti del Paese».

Liberalizzerete l'A27, come chiede l'ordine del giorno proposto dal M5s e approvato anche dalla Lega in Regione?

«Su alcuni tratti, come quelli fra Treviso Sud e Nord, o fra Vittorio Veneto Sud e Nord, ci deve essere un ragionamento di gratuità anche per superare i limiti di traffico nelle città. Per quanto riguarda il Bellunese, ci aspettiamo invece una diminuzione del pedaggio e un aumento delle manutenzioni sul Fadalto, in modo da mantenere l'equilibrio economico».

In tema di infrastrutture, il decreto Semplificazioni promette di sbloccare anche Mose e Tav. Superata la contrarietà pentastellata veneta, quindi?

«Noi vogliamo che le opere vengano realizzate con rispetto per l'ambiente e assenza di corruzione, quella che proprio nel caso del Mose aveva reso il Veneto lo zimbello d'Italia. Il decreto è la nostra risposta immediata alle richieste delle oltre cento associazioni di categoria che agli Stati Generali ci hanno chiesto di sburocratizzare gli appalti, sostenere le imprese, favorire l'innovazione e il digitale».

La proroga dell'emergenza Covid passerà per le Camere?

«Ogni dpcm è sempre stato presentato al Parlamento e ha visto l'accoglimento delle risoluzioni. Sarà così anche nel caso in cui fosse necessario questo prolungamento».

