PONSO (PADOVA) Era uscito un attimo in giardino e ha assistito impotente alla tragedia che ha colpito i suoi vicini di casa. Massimiliano si è trasferito nella casa a fianco di quella della famiglia Bouchakour giusto una settimana fa con moglie, figlioletto e cane. È stato il testimone oculare dell'incidente e assicura che non riuscirà mai a dimenticare quella scena e quelle urla di dolore.

Com'è successo l'investimento?

«Il nonno non poteva vedere la bambina, era troppo piccola, non compariva nello specchietto».

Lei ha visto la bambina?

«No, avevo visto una sagoma vicino alla macchina, ma non avevo capito che era la piccola. Solo quando è successo ho capito che era le e così anche la sua mamma che si è accorta quando ormai era troppo tardi e ha iniziato a urlare».

Conosce bene la famiglia?

«No, mi sono trasferito qui da una settimana. Mia moglie aveva fatto qualche parola con la mamma della piccola. Purtroppo ho dovuto assistere a questa tragedia. Mi dispiace tanto per loro, mi sembrano bravissime persone».

Che ore erano?

«Saranno state le dieci. Ero appena sceso in giardino per sistemare delle cose. Ho sentito l'auto accesa e mi sono girato d'istinto a guardare».

Una tragedia evitabile?

«No. È stata chiaramente una fatalità. Il nonno non poteva fare nulla, non ha nessuna colpa. E la bambina non ha avuto scampo. Un colpo secco e nemmeno un fiato. È morta immediatamente. Non è stato possibile fare nulla per lei».

Chi l'ha soccorsa per primo?

«Il nonno è sceso dalla macchina e l'ha presa in braccio. Ma si vedeva che non c'era molto da fare. Per com'è stato l'incidente era impossibile per una bimba così piccola salvarsi».

Si è trovato davanti una scena terribile.

«Sì, è stato devastante. È capitato tutto nell'arco di un istante. Le urla della mamma non me le toglierò mai dalla testa, come nemmeno quelle terribili immagini».

