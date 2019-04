L'intervista Cristina Narbona

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOMADRID Il giorno dopo le elezioni, la calma sembra essersi impadronita dei palazzi della politica a Madrid. Almeno, questa è l'impressione dall'esterno; tutti prendono tempo, tra un mese si torna di nuovo alle urne per le europee e per il rinnovo dei consigli municipali e della gran parte delle Comunità Autonome. Pablo Casado, riuscito nell'impresa di far precipitare il Partido Popular ai minimi storici, tace; solo domani si riunirà l'organo direttivo del partito. In Catalogna il PP ha eletto un'unica deputata. Silenzio anche da...