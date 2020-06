L'INTERVISTA

CONEGLIANO (TREVISO) Uno dei bonus da 1200 dollari dati a tutti i cittadini americani in difficoltà è arrivato a Conegliano. P.D. 60 anni, con il doppio passaporto, se l'è visto recapitare a meno di due settimane dalla richiesta. Per fronteggiare l'emergenza Coronavirus il presidente Donald Trump aveva promesso un aiuto concreto. Promessa ribadita dopo l'approvazione, lo scorso 22 aprile, da parte del Congresso, di uno stanziamento da 48 miliardi di dollari per aiutare agli oltre 22 milioni di americani che hanno perduto il lavoro a causa della pandemia. La misura è stata approvata all'unanimità dal Senato dopo una settimana di negoziati tra Democratici e Repubblicani. Chi ha beneficiato del bonus da 1200 dollari sono stati i cittadini americani con un reddito non superiore ai 75mila dollari all'anno (il bonus scala in base al reddito: chi per esempio supera gli 80mila dollari all'anno ha ricevuto 950 dollari; chi i 95mila, 200 dollari ndr). P.D., che chiede di restare anonimo, racconta la sua sorpresa.

Lei ha la cittadinanza Italiana e quella Statunitense. Da quanto tempo è tornato in Veneto?

«Sono rientrato 5 anni fa».

Di che cosa si occupa?

«Lavoro per un'agenzia di comunicazioni. Ho ripreso da poco e sono stato a casa, in cassa integrazione, durante il periodo del lockdown, per due mesi circa».

Ha ricevuto un assegno, un bonus da 1.200 dollari. Come ha fatto per averlo? Quanto tempo ci è voluto per riceverlo?

«L'assegno mi è arrivato tre giorni fa. È un bonus del governo statunitense che viene erogato a tutti i cittadini USA, anche quelli all'estero, che dimostrino di non avere un reddito superiore ai 75 mila dollari all'anno. Ho fatto tutto online. Mi sono collegato al sito dell'Agenzia delle Entrate Statunitense (I.R.S.) inserendo il mio codice fiscale e tutti i miei dati anagrafici. Dopo un veloce controllo la domanda è stata approvata. Ho ricevuto i soldi dopo una decina di giorni».

Un esempio di efficienza burocratica. Se lo aspettava?

«Sinceramente non credevo potesse essere vero. Mi sono solo detto di provare, non avevo niente da perdere. Avevo letto di questo bonus e siccome non era richiesta la presenza fisica negli States ho deciso di inoltrare la domanda, come previsto, online. Non è stato facilissimo perché le linee erano sempre intasate. Ma, prova e riprova, alla fine ce l'ho fatta. Non ci speravo. Per me questi soldi sono stati una vera boccata di ossigeno dopo questi mesi di inattività».

L'assegno è firmato da Donald Trump. Crede possa essere una mossa elettorale vista l'imminenza delle elezioni?

«Sì, l'assegno è firmato dal presidente. Non credo però sia una mossa elettorale. È stato il Senato ad approvare lo stimulus pack, così si chiama. Questo però dimostra quanto importante possa essere l'assenza o la riduzione al minimo della burocrazia. In questo gli USA sono veramente efficienti: codice fiscale e dati anagrafici hanno ricostruito la mia storia e, a controlli ultimati, erogato la somma senza nessun problema».

Ha provato ad accedere anche in Italia a qualche sussidio?

«No. Ho provato a dare un'occhiata a come si può ottenere il bonus vacanza. L'ho letto più volte ma non ho capito come funzioni. È tutto veramente troppo complicato. Dopo un po' ci si stanca di provare. E si lascia perdere».

Oggi si sente più Americano o più Italiano?

«Ringrazio gli Stati Uniti per questo aiuto. L'Italia è il Paese dove sono nato, è il Paese più bello del mondo, per questo sono ritornato. Basterebbe meno burocrazia e credo che tante cose andrebbero per il verso giusto».



