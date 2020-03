L'INTERVISTA

C'è un farmaco per l'artrite reumatoide tra i metodi usati per tentare di combattere il Coronavirus. All'ospedale Madre Teresa di Calcutta di Schiavonia, in provincia di Padova, lo si sta provando. E così pure al Ca' Foncello di Treviso. È prodotto da Roche ed è noto con il nome di Tocilizumab. I primi risultati, seppure assolutamente parziali, sembrano positivi e lasciano ben sperare. La dottoressa Rita Chiari, direttore del reparto di Oncologia di Schiavonia, lo sta testando.

Dottoressa Chiari, quando avete iniziato ad utilizzare questo farmaco?

«Lo scorso venerdì, trattando due pazienti in gravi condizioni, intubati e non anziani, o comunque con meno di 70 anni. Già in Cina era stato provato questo farmaco e noi qui abbiamo raccolto l'idea del dottor Paolo Ascierto (direttore dell'unità di Immunologia clinica del Pascale di Napoli, che sta lavorando sull'effetto positivo del farmaco sulla polmonite indotta dal Coronavirus, ndr)».

Come funziona?

«Il farmaco va di fatto a bloccare il recettore della citochina interleuchina-6, che nei pazienti affetti da gravi forme di Covid-19 è presente in eccesso. L'idea è quindi quella di ridurre la risposta immunitaria abnorme che si verifica nei pazienti con polmonite da Covid-19. Dove si riesce a ridurre l'infiammazione, il risultato si vede. Quantomeno si riesce a ridurre il numero di pazienti che dalla terapia sub-intensiva necessitano poi di essere spostati alla Terapia Intensiva».

Si può già parlare di sperimentazione?

«No, sebbene il protocollo definitivo sia in fase di elaborazione proprio dal dottor Paolo Ascierto. Attualmente il farmaco è messo a disposizione da Roche, ad uso nominale e compassionevole, si deve cioè richiedere per il singolo paziente. Al momento viene usato nei pazienti che presentano una forma già avanzata del virus, ma la sensazione è che vada usato prima. Ci sono comunque anche altri gruppi che lavorano sull'idea alla base dell'utilizzo di questo farmaco, ovvero quella di ridurre l'iperattività del sistema immunitario. L'altra arma a disposizione è quella di cui parla il dottor Crisanti: cercare di ridurre i contagi, facendo i tamponi anche agli asintomatici. In attesa di farmaci antivirali più efficaci, continua la fase di studio. L'Italia è anche tra i paesi che stanno testando il Remdesivir».

Come è coinvolta dottoressa Chiari in questa fase di studio e di utilizzo del farmaco?

«Premetto: non sono certo in prima linea. Io e il collega Ascierto abbiamo lavorato nei pazienti oncologici, nei quali cerchiamo di risvegliare il sistema immunitario. Con il Covid-19 abbiamo invece il rovescio della medaglia e dobbiamo cercare di bloccare il sistema immunitario dei pazienti colpiti da questo virus. La nostra radice comune è l'interesse per l'immunoterapia, con la quale abbiamo dimestichezza».

Tornando ai pazienti trattati al Madre Teresa con il Tocilizumab, quali sono stati gli effetti osservati?

«C'è stato un miglioramento abbastanza transitorio, purtroppo non dal punto di vista clinico. I benefici, in altre parole, anche in termine di abbassamento degli indici infiammatori, non sono stati tali da permettere di stubare i due pazienti. Ma ora gli anestesisti e l'infettivologo stanno pensando se provare a somministrare una seconda dose. La vera sfida, però, è non far arrivare i pazienti all'intubazione. Per questo dicevo che forse sarebbe il caso di cominciare a somministrare il farmaco a pazienti meno gravi».

Questo farmaco verrà dunque utilizzato su altri pazienti?

«Siamo ancora nella fase preliminare, quella delle prime osservazioni. Ci vuole normalmente un lungo periodo per organizzare uno studio clinico, si parla anche di mesi. Adesso, vista l'emergenza, stanno cercando di fare tutto in pochi giorni. Ma intanto rimangono vari problemi, come quello dell'approvvigionamento di questo farmaco. Quindi vedremo».

Camilla Bovo

