L'intervista Angelo Tofalo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, il M5s farà parte dell'alleanza annunciata da Orban e Salvini per le Europee?«Il M5s come sempre correrà da solo alle prossime elezioni e poi valuterà la migliore soluzione sulla base dei numeri e dei programmi delle altre forze politiche».Ora cercherete nuove alleanze in Europa?«Abbiamo maturato una sensibilità tale da poter valutare chi vuole costruire alternative credibili. Un esempio concreto di integrazione potrebbe essere la costruzione di un'unica industria europea della Difesa. La sua...