L'INTERVISTA

Alberto Perli è il sindaco di Andalo. Nella notte tra sabato e domenica, il primo cittadino ha seguito tutte le drammatiche fasi della vicenda, dall'aggressione del carabiniere alla cattura dell'orso. «Sono stato chiamato appena è avvenuto l'attacco e mi sono precipitato sul posto, dove ho parlato con il giovane quand'era ancora a terra, vistosamente ferito e sotto choc», racconta.

Come sta il militare?

«È parecchio provato, tanto che è stato necessario trattenerlo in osservazione. Ma per fortuna le lesioni si sono rivelate meno profonde di quanto inizialmente sembrava. È un ragazzo molto allenato e in buona salute, questo gli ha permesso di fare fronte a un'esperienza del genere. Comunque era pieno di morsi e unghiate su tutto il corpo, da cima a fondo, testa e piedi compresi: impressionante».

C'è paura in paese?

«Ce n'era di più fino a sabato. Vivevamo la presenza di questo esemplare come un pericolo costante, anche se non avremmo mai immaginato che sarebbe arrivato a tanto. Vedevamo però che era troppo confidente, si avvicinava alle persone e alle abitazioni. Per fortuna siamo riusciti a bloccarlo e rinchiuderlo».

Come va gestito il problema dei grandi carnivori?

«Intervenendo subito, prima che accadano questi fattacci. Non dico di ucciderli, ma almeno di catturarli e rinchiuderli, questo sì». (a.pe.)

