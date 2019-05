L'intervista al ministro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Fra tre settimane Erika Stefani compirà un anno da titolare degli Affari Regionali. Dodici mesi in cui non è passato giorno senza che la leghista si sia sentita rivolgere la domanda diventata un'ossessione in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna: «Quando arriva l'autonomia?». Così all'indomani dell'ennesima fumata grigia a Palazzo Chigi, della serie «sì, la faremo, ma...», la vicentina è discretamente spazientita: «Il premier Giuseppe Conte mi ha ascoltata, quando gli ho chiesto che il dossier venga affrontato nella prossima seduta...