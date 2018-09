L'intervista/2 Marco Meliti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Via l'assegno di mantenimento, due case per il minore, obbligo di mediazione familiare. Avvocato Marco Meliti, presidente nazionale Dpf, Associazione Italiana di Diritto e Psicologia della Famiglia, sono questi i princìpi cardine di una perfetta bigenitorialità?«No. È un'utopia pensare che i problemi si risolvano attraverso una legge che impone a tutti i casi la medesima soluzione. Le vite e le persone sono diverse. Ci sono molti fattori di cui tenere conto per perseguire il reale interesse del minore. Questa legge sembra pensata per...