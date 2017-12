CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTA/2dal nostro inviatoROMA «È andata bene». Al termine della riunione, il sottosegretario Gianclaudio Bressa dispensa battute e abbracci. Dopo mesi di schermaglie a distanza, il faccia a faccia sembra aver appianato le divergenze.Contento?«Direi di sì. Abbiamo definito proceduralmente come andare avanti, chiarendo alcuni aspetti, il più importante dei quali è il fatto che l'intesa non è qualcosa che viene definito una volta per sempre: l'approccio è progressivo. Si aggiungeranno argomenti di volta in volta e su questo c'è...