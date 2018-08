L'intervista/2 Attilio Fontana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Catiuscia Marini, Pd, presidente della Regione Umbria. Tecnicamente ci sono i tempi per reintrodurre, con un provvedimento regionale, la sanzione dell'allontanamento da scuola per i bambini i cui genitori non rispettano l'obbligo della vaccinazione?«Sì, attorno al 20 agosto porterò il provvedimento in giunta. Partiamo da un dato: stiamo parlando di una materia concorrente, non è di esclusiva di competenza dello Stato. Bene, con gli uffici stiamo valutando il tema della costituzionalità della norma passata in Senato. È discorso differente...