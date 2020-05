Tutti i giorni Rosà-Marghera. Da cento giorni in unità di crisi della Protezione civile. Le videoconferenze, le riunioni con i direttori generali delle Ulss, i vertici per preparare le linee guida mano a mano che si prospettavano le prime riaperture. Il timore che il sistema non reggesse. Il dolore per gli anziani morti senza un parente accanto. La paura, anche, di ammalarsi. «Da donna vedevo i segni della stanchezza, la preoccupazione: il pallore, le occhiaie, nuove rughe. Però la cosa che più mi è mancata è stato il rimanere lontana dagli affetti familiari e personali». Manuela Lanzarin, 49 anni mercoledì prossimo, assessore alla Sanità e al Sociale, racconta i suoi cento giorni in trincea.

Assessore, è iniziato tutto il 21 febbraio. Cosa ricorda di quel giorno?

«La telefonata della dottoressa Russo che mi avvisava dei due casi positivi di Vo'. Ero a Rosà, in municipio. La corsa a Padova per la riunione operativa».

Cosa ha pensato?

«Che avevamo fatto già dal mese precedente la task force e che eravamo attrezzati, ma l'emergenza all'epoca pareva lontana. Quando ti arriva in casa, c'è il silenzio».

C'è stato un momento in cui ha avuto paura?

«Dopo i primi dieci giorni perché si sommavano i casi, la curva del contagio aveva un andamento più veloce. La preoccupazione era che non tenesse il sistema. Era il momento in cui non si trovavano le mascherine. Inizialmente pareva servissero solo per i sanitari, poi si è capito che erano necessarie per tutti».

Case di riposo, si rimprovera qualcosa?

«Abbiamo cercato fin da subito di dare indicazioni, linee guida. Il problema era la mancanza di dispositivi di sicurezza che nessuno trovava. Però le strutture hanno reagito molto bene organizzandosi e facendo i salti mortali. I numeri lo dimostrano».

Il 75 per cento delle strutture non ha avuto contagi, ma in alcune Rsa ci sono stati morti. Quando ha cominciato a preoccuparsi?

«Quando il virus ha cominciato ad entrare in queste strutture colpendo quei soggetti più fragili e vulnerabili, isolandoli dal resto dal contatto anche con i propri familiari. Colpiscono le storie di quelle persone che, entrate in ospedale, sono state isolate e non hanno avuto neanche la possibilità di salutare per un'ultima volta i propri cari».

Cosa promuove e cosa boccia nella gestione dell'emergenza?

«Promuovo il sistema sanitario veneto, compresi i medici di famiglia, i farmacisti, tutti. Si è dimostrata la forza del rafforzamento della parte territoriale, i dipartimenti di prevenzione, tutta l'organizzazione. Il voto negativo è alla politica sanitaria europea: assente».

Cento giorni a Marghera: come sono stati?

«Intensi, preoccupati, tesi perché si aveva paura che i numeri dei contagi e dei ricoveri esplodessero. Ma questi cento giorni mi hanno anche permesso di conoscere meglio, pure da un punto di vista umano, i miei compagni di viaggio».

Ne siamo fuori?

«No, dire che ne siamo fuori non è corretto. Siamo sicuramente in una situazione migliore, l'andamento da settimane è rincuorante. Ma ci vorrà ancora del tempo. E dipenderà dai nostri comportamenti».

Il Piano socio sanitario è da rivedere?

«Sono piani aperti, è sicuramente da integrare con le nuove iniziative, come l'infermiere di famiglia e di comunità».

Riuscirà il Veneto a risollevarsi economicamente?

«Per le caratteristiche che ha, ci riuscirà. Ma sta anche a noi, ciascuno per il proprio ruolo, impegnarsi per la ricostruzione».

Alda Vanzan

