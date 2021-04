Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVENTOVENEZIA Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, sarà martedì a Palazzo Ferro Fini, ma non in consiglio come hanno chiesto le opposizioni, bensì in Quinta commissione Sanità. La motivazione: sulla vicenda dei test rapidi, del tracciamento e dello studio del professor Andrea Crisanti, Zaia vuole far parlare anche i tecnici, solo che gli esterni non possono intervenire in una seduta dell'assemblea legislativa, mentre...