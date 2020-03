L'INTERVENTO

VENEZIA È una prima domenica di Quaresima particolare quella che si appresta a vivere oggi la Diocesi di Venezia: nonostante le ripetute richieste del patriarca Francesco Moraglia alle pubbliche autorità regionali e nazionali le chiese rimangono chiuse per le funzioni religiose. Il suo grido, ripetuto più volte anche in messaggi televisivi nazionali, è rimasto finora inascoltato. E così oggi alle 11 presiederà la messa della Prima domenica di Quaresima nella basilica della Madonna della Salute a porte chiuse, alla sola presenza della comunità del Seminario. La messa sarà trasmessa in diretta televisiva su alcune emittenti locali e nel canale social del settimanale diocesano Gente Veneta. A fine celebrazione il patriarca rivolgerà una preghiera di affidamento della città alla Madonna della Salute, a colei che salvò Venezia dalla grave epidemia di peste che nel 1630 aveva colpito la Serenissima. Una preghiera che si rinnova per il coronavirus, peste dell'anno 2020, per cui ancora, come allora, non si conosce cura.

IL MESSAGGIO

«Ferisce il cuore dei pastori, delle comunità e di tutti i fedeli - afferma in un messaggio il patriarca di Venezia e presidente della Conferenza Episcopale Triveneto, Francesco Moraglia - il non poter celebrare insieme (per un atto di responsabilità civica e di attenzione alle esigenze della collettività e del bene comune, secondo le disposizioni al momento vigenti) la santa messa in questa prima domenica di Quaresima, nonostante reiterati e purtroppo inutili tentativi effettuati in dialogo con le pubbliche autorità anche nazionali. Le odierne circostanze ci costringono a sperimentare che cosa vuol dire per la Chiesa essere privata del suo bene e atto supremo: l'incontro con Gesù, nostro Signore, unico Salvatore, il Crocifisso Risorto, il Vivente che è realmente presente in mezzo a noi nell'Eucaristia, lievito di carità fraterna per le nostre vite».

Con il suo messaggio il patriarca ha voluto innanzitutto confermare nella fede tutti i fedeli della Chiesa veneziana, invitandoli a vivere con più speranza e carità questo singolare e del tutto inusuale giorno del Signore senza la celebrazione comune dell'eucaristia. «Questo forzato e imprevisto digiuno scrive Moraglia - ci faccia apprezzare la grandezza del dono eucaristico che oggi non possiamo celebrare, ricevere e gustare pienamente, se non in forma di comunione spirituale, utilizzando le opportunità offerte dagli attuali mezzi di comunicazione, ma che costituisce e rimane sempre il centro, la fonte e il culmine della vita e della comunità cristiana».

SENZA EUCARISTIA

Il patriarca riconosce quindi che nella situazione attuale di impossibilità a partecipare alla celebrazione eucaristica, secondo il Codice di Diritto canonico, si realizza «la grave causa che esonera dal precetto festivo impegnando ad assolverlo negli opportuni modi» e offre alcune indicazioni per vivere bene questa particolare domenica: i momenti di raccoglimento e preghiera, l'ascolto e la meditazione della Parola di Dio, i gesti semplici e concreti di carità a favore dei poveri e dei sofferenti.

Anche oggi a mezzogiorno, come mercoledì delle ceneri, le campane suoneranno a distesa in tutta la Diocesi. «Il suono delle campane che dalle nostre chiese e dai nostri campanili si propagherà oggi nelle nostre terre spiega il patriarca - vuol essere un grande grido di speranza e un segno pubblico, umile e forte, della nostra volontà d'essere, nonostante tutto, fedeli al Signore e perciò pronti a riprendere il cammino, come cittadini e credenti, così da affrontare il futuro con ritrovata fiducia senza cedere a paura o allarmismi e stringendoci gli uni agli altri».

Daniela Ghio

