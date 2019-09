CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVENTOTREVISO Aveva un tumore al fegato su una cirrosi epatica: un'enorme massa di 5 chili che ormai era arrivata a riempire l'addome. Una serie di ospedali avevano giudicato il caso come inoperabile: la neoplasia aveva intaccato vasi sanguigni vitali, rendendo elevatissimo il rischio di un'emorragia letale. Per il 64enne, residente in provincia di Venezia, sembrava non esserci più nulla da fare. Invece no. La svolta è arrivata quando si è rivolto all'unità di Quarta chirurgia dell'ospedale di Treviso, diretta da Giacomo Zanus....