L'INTERVENTO ROMA Scherza: «Quando ho giurato il 5 settembre sapevo che

L'INTERVENTOROMA Scherza: «Quando ho giurato il 5 settembre sapevo che mi avevano chiamato per trovare 23 miliardi in 23 giorni...». In realtà Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia nel governo Conte 2, di miliardi ne sta cercando di più: «30 è una cifra credibile» rivela negli studi televisivi della Rai intervistato da Lucia Annunziata. Perché c'è il disinnesco degli aumenti Iva che appunto valgono 23 miliardi di euro, ma poi bisognerà mettere anche qualcosa sulla crescita e sullo sviluppo, per la promessa riduzione del cuneo...