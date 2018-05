CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVENTOROMA Parla come premier, seppur in carica per gli affari correnti, per dire che da palazzo Chigi preferirebbe traslocare più in fretta possibile ma se Mattarella chiama è pronto a rispondere «obbedisco». Parla, però, anche come big del Pd. Per la prima volta pubblicamente, prende le distanze da Matteo Renzi e si schiera con il reggente Maurizio Martina. A poche ore dal nuovo, e forse ultimo giro di consultazioni, Paolo Gentiloni scende in campo in un'intervista a Che tempo che fa.È quello del presidente della Repubblica il...