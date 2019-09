CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVENTOROMA La questione meridionale, di cui si parla dai tempi dell'unificazione, resta «il problema irrisolto dell'economia italiana». E se il Mezzogiorno non verrà portato su un sentiero di crescita robusto e duraturo «non ci potrà essere vero progresso» per il Paese. A rimettere in primo piano il nodo cruciale dello sviluppo del Sud è il direttore generale della Banca d'Italia, Fabio Panetta. L'occasione è l'inaugurazione ieri a Foggia dello stabilimento della Valoridicarta, società che produce carte filigranate...