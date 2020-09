L'INTERVENTO

ROMA La proposta è arrivata alla prima uscita ufficiale del neo presidente degli industriali Carlo Bonomi. Dopo mesi di rapporti ai minimi termini, la Confindustria, per bocca del suo leader, ha proposto al governo un «grande e comune patto per l'Italia». Un accordo che dovrebbe coinvolgere tutte le parti sociali, dettato più che da una necessità, da un imperativo categorico: non sprecare l'occasione, che per l'Italia rischia di essere l'ultima, dell'uso dei fondi europei del Recovery plan. Al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che era in platea, Bonomi lo ha detto senza usare mezzi termini: se falliremo, ha detto, «non andrà a casa solo lei, ma ci andremo tutti». E il rischio di fallimento non è remoto. La Francia ha già presentato un suo progetto da 100 miliardi, 40 con i soldi europei il resto stanziato dallo Stato. Pochi progetti chiari, compreso un corposo pacchetto per le imprese. In Italia i ministeri hanno tirato fuori dai cassetti quasi 600 progetti che, tutti insieme, avrebbero bisogno di finanziamenti pari a tre volte i 208 miliardi stanziati dall'Europa. Il patto, dunque. Conte non si è sottratto. Prendendo la parola, anche il presidente del consiglio ha aperto alla proposta di Bonomi («si vince solo tutti insieme»), certamente convinto che senza l'apporto degli industriali sarà difficile agganciare la ripresa e portare il Paese fuori dalla crisi. Una presa di posizione che, almeno per adesso, ha sciolto il gelo con gli industriali. Bonomi ha definito le parole del premier «un'apertura molto forte». E dall'altro lato Conte ha molto gradito il riconoscimento della sua leadership da parte di Bonomi, che ha parlato di «grande credibilità acquisita dall'Italia» in merito alla presidenza del G20 del 2021 che, ha spiegato il leader degli industriali, «sarà un'occasione straordinaria per il Paese». Il tentativo di dialogo, insomma, è reale.

LE DIVERGENZE

Ma dietro le aperture restano ancora profonde le differenze e le distanze tra il governo, o almeno una parte di questo, e gli industriali. Bonomi non lo ha nascosto. Anzi. Ha fatto un lungo elenco dei nodi irrisolti che andrebbero sciolti il prima possibile. A cominciare da quello politicamente più complesso: il Mes, il meccanismo di stabilità europeo indigesto ai Cinquestelle. «Nell'entusiasmo per i 208 miliardi che ci vengono dall'Europa, e che si aggiungono al Sure e alle nuove linee di credito Bei», ha osservato Bonomi, «tende a svanire l'attenzione sul danno certo per il Paese se il Governo rinuncia al Mes sanitario privo di condizionalità». La questione è nota. Il Mes per l'Italia è un prestito di 36 miliardi a tasso praticamente zero, grazie al quale il ministro della Salute Roberto Speranza e molti governatori, vorrebbero ricostruire il sistema sanitario, ma sul quale pende inesorabile il veto del Movimento Cinque Stelle. Conte temporeggia, Bonomi invece ha chiesto di attivare subito quelle risorse. È solo il primo di una serie di colpi che il leader degli industriali ha assestato ieri al principale partito della maggioranza di governo. L'altro è stato sul reddito di cittadinanza, la misura bandiera dei Cinquestelle. «Non funziona», ha detto Bonomi, aggiungendo che la parte non destinata al contrasto alla povertà andrebbe «smontata». Così come ha fortemente criticato un'altra iniziativa che il Movimento, tramite il ministro del lavoro Nunzia Catalfo, sta cercando da tempo di portare avanti: l'introduzione di un salario minimo per legge. Decisione che, ha detto Bonomi, «violerebbe l'autonomia delle parti sociali». Quando ha detto di non voler diventare un «Sussidistan», ha precisato che il suo riferimento era alle imprese, e dunque alle moratorie e ai prestiti garantiti, ma il pensiero di molti è andato ai 100 miliardi impegnati dal governo per la fase di emergenza e spesi soprattutto in Cassa integrazione e bonus vari. In realtà, ha detto Bonomi, «serve tutt'altro». L'esempio citato dal presidente degli industriali è stato quello della riconversione di una parte dell'industria nazionale durante l'emergenza sanitaria. La struttura produttiva italiana non era pronta a maxi produzioni di dispositivi sanitari di protezione, mascherine, e reagenti. Ma lo Stato ha creato condizioni di incentivo tali da rendere possibile un balzo di quelle produzioni. «Per le filiere che rischiano perdite a doppia cifra», ha detto Bonomi, «gli strumenti dovrebbero essere analoghi». Non il blocco dei licenziamenti che non ha evitato una enorme perdita occupazionale, ma ha solo impedito alle imprese di ristrutturare e di assumere per ripartire. Sul rinnovo dei contratti ha ribaltato le accuse dei sindacati, sostenendo che non sono gli industriali a fare i furbi e a non volere i rinnovi, ma chi invece alza polemiche per non rispettare gli accordi. Bonomi ha fatto anche una proposta provocatoria sul Fisco: «Perché», ha detto, «passare alla tassazione diretta mensile solo per i 5 milioni di autonomi? Facciamo lo stesso per tutti i lavoratori dipendenti, sollevando le imprese dall'onere ingrato di continuare a svolgere la funzione di sostituti d'imposta addetti alla raccolta del gettito erariale, e di essere esposti alle connesse responsabilità». Più che una riforma, una rivoluzione.

Andrea Bassi

