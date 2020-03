L'INTERVENTO

Caro direttore,

le scrivo perché aprendo i giornali ho letto il report di una fondazione che descriveva il danno che il coronavirus porterà a Venezia, al litorale, al Lago di Garda e alle nostre montagne.

A tutti i colleghi del comparto turistico che si trovano in difficoltà va chiaramente tutta la nostra solidarietà e ringraziamo la stampa per tenere acceso il focus sul settore-traino della nostra regione che rischia di sprofondare in un pesante crisi a causa dell'epidemia.

Spiace però rilevare che nell'elenco delle località turistiche citate, che si trovano a fronteggiare una crisi i cui contorni non sono ancora ben definiti, manca il comparto delle Terme e del Parco dei Colli Euganei.

I numeri dei nostri associati, l'indotto dell'intero sistema ci consentono di sottolineare con forza che non siamo la cenerentola del turismo veneto, spesso siamo la base di approdo di turisti che approfittando della vacanza e cura termale per poi visitare Venezia, oppure prolungando la vacanza al lago, o in montagna.

Per questo ci dispiace che non sia stato dedicato spazio al nostro importante settore che tuttavia porta il suo importante contributo al pil della Regione, prediligendo uno studio estremamente settoriale del turismo che ci vede esclusi.

Solo alcuni numeri per dare le dimensioni del comparto Terme-Colli: Le Terme di Abano, Montegrotto, Galzignano, Battaglia e Teolo sono la più grande area termale d'Europa. Undicimila camere d'albergo per un totale di circa 18 mila posti letto. Circa 5 mila dipendenti. Il fatturato totale annuo delle imprese alberghiere delle terme euganee è di circa 350 milioni di euro, cifra che rende l'intero bacino, nel suo complesso, una tra le più grandi realtà imprenditoriali della Provincia di Padova in grado di registrare circa 3.200.000 presenze l'anno.

Il 50 per cento dei visitatori è straniero (Francesi, Svizzeri, Russi, Tedeschi e Austriaci).

Al complesso termale si aggiungono 1.862 attività commerciali attive (ristoranti, bar, negozi e aziende agricole e importanti realtà espositive e museali), per un totale di oltre 7000 addetti e un fatturato complessivo stimato di oltre 500 milioni di euro.

Le perdite stimate per il mese di marzo sono pari a 20 milioni di euro.

Abbiamo bisogno di lavorare insieme per tutelare il nostro territorio, il lavoro della stampa in questa fase è determinante soprattutto nel prendere visione del fenomeno collettivo. Grazie

Umberto Carraro

Presidente del Consorzio Terme Colli e Marketing

© RIPRODUZIONE RISERVATA