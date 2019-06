CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERROGATORIOTREVISO «È stata una terribile distrazione, io non volevo uccidermi e certamente non volevo ucciderla. Io amo Giorgia più di qualsiasi altra cosa nella vita, non potrei mai farle del male». Christian Barzan, il 22enne accusato di aver causato volontariamente lo schianto in cui, lungo la provinciale tra Santandrà e Povegliano, il 7 giugno scorso è morta Giuseppina Lo Brutto, ieri mattina ha avuto l'opportunità di raccontare la sua versione dei fatti durante l'interrogatorio di garanzia davanti al gip di Treviso Angelo...