L'INTERROGATORIOPADOVA Eleonora non voleva saperne di affrontare la chemioterapia. Era convinta di poter guarire con cure alternative e sperimentali. Per un'ora e mezza, davanti al Tribunale, Rita Benini, mamma della diciassettenne stroncata da una gravissima forma di leucemia dopo aver rifiutato i protocolli della medicina tradizionale, ha difeso a spada tratta la volontà della figlia. La donna, imputata di omicidio colposo assieme al marito Lino Bottaro per non aver sottoposto la ragazza ai cicli chemioterapici, ha scelto per la prima volta...