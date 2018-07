L'intelligence contro la Casa Bianca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICANEW YORK Donald Trump spiazza ancora tutti e compie un altro importante passo per rafforzare quelle relazioni con Vladimir Putin che sembrano destinate a diventare sempre più speciali. Lo zar del Cremlino sarebbe stato infatti invitato a Washington, probabilmente alla Casa Bianca, per proseguire il lavoro avviato ad Helsinki. E da Mosca arriva una chiara apertura: «Siamo pronti a discutere questa possibilità», assicura l'ambasciatore russo negli Stati Uniti. La data ancora non c'è, ma si parla del prossimo autunno:...