L'integrazione difficile

IL CASOPADOVA Nel giorno dell'arresto di Hossain Shahadat la comunità bengalese di Padova aveva subito fatto fronte compatto: «L'imam è un bravo ragazzo, non è possibile che abbia picchiato i bambini che gli venivano affidati per imparare il Corano». Ventiquattro ore dopo, però, quel muro a difesa dell'imam dell'Arcella, popoloso quartiere padovano, comincia a sgretolarsi. A romperlo, pezzo dopo pezzo, sono i dettagli che emergono dalle dieci pagine dell'ordinanza di custodia cautelare che martedì ha portato in carcere il ventitreenne...