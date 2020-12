L'INIZIATIVA

VENEZIA Tempo alcuni giorni, giusto quanto serve per compilare un po' di moduli e sistemare un po' di scartoffie burocratiche, e anche in Veneto sarà possibile entrare in farmacia e, a pagamento, senza necessità di ricetta medica, richiedere di sottoporsi al tampone per accertare l'eventuale positività al Covid-19. Prezzo prestabilito: non più di 26 euro. Altre Regioni, a partire dall'Emilia Romagna, hanno già attivato questo nuovo sistema e ora anche il Veneto ha dato il via libera: nella riunione di giunta di ieri mattina è stata approvata la delibera sul protocollo d'intesa per l'esecuzione di test antigenici rapidi in farmacia per la sorveglianza Covid-19.

L'annuncio è stato dato da Manuela Lanzarin, l'assessore regionale al Welfare e alla Sanità della Regione del Veneto che ieri, per la prima volta da febbraio, ha condotto la conferenza stampa dall'Unità di crisi della Protezione civile a Marghera. Doveva esserci anche il presidente della Regione, ma Luca Zaia è partito in sopralluogo nel trevigiano appena saputo della forte scossa di terremoto che, fortunatamente, non ha provocato danni in Veneto.

Quanto costerà il tampone libero? Le farmacie - dice il protocollo approvato ieri in giunta - garantiscono di effettuare il test ad un prezzo comprensivo di tutto il materiale di consumo idoneo per l'effettuazione/processazione del test antigenico rapido e della prestazione da parte del personale sanitario dedicato, non superiore a euro 26,00. La Regione non metterà un centesimo, i costi saranno tutti a carico dei farmacisti che, se avranno una spesa inferiore a 26 euro, potranno contare su un margine di ricavo.

NIENTE RICETTA

Cos'è che dovrà fare il cittadino? Semplice: come se dovesse comprarsi un'aspirina o una scatola di cerotti, potrà entrare in farmacia e chiedere di essere sottoposto al tampone. L'appuntamento, però, dovrà essere prenotato. Non sarà comunque il tampone molecolare, ma il test rapido antigenico, cioè lo stecco che viene infilato solo nelle narici (e non anche in gola) e il cui esito si ha nel giro di un quarto d'ora. Dunque, il cittadino prenoterà, entrerà in farmacia, pagherà al massimo 26 euro, sopporterà il fastidio dello stecco infilato per almeno dieci centimetri su per il naso e dopo un quarto d'ora avrà il suo agognato esito: positivo o negativo. Dopodiché il suo nominativo sarà inserito nel database regionale: tutto sarà tracciato, certificato, registrato.

E le farmacie? Le farmacie dovranno arrangiarsi: dovranno reperire i tamponi rapidi, il personale sanitario (un infermiere capace di effettuare i test), i dispositivi di protezione individuale (che poi dovranno essere smaltiti), attrezzare un luogo idoneo (eventualmente anche all'esterno) dove effettuare in sicurezza i tamponi. Dopodiché, al netto delle spese sostenute, i ricavi saranno tutti per le farmacie. La Regione non metterà e non avrà un centesimo (e infatti la delibera approvata ieri specifica che il provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale).

L'ITER

Il protocollo approvato ieri in giunta aveva già avuto il via libera dei sindacati di categoria, quindi l'aspettativa è che ci sia una massiccia partecipazione all'iniziativa da parte delle farmacie. Queste dovranno comunicare la propria adesione alla propria Ulss. Per quanto riguarda i tamponi, le associazioni di categoria potranno coordinare eventualmente l'individuazione dell'azienda produttrice per l'acquisto alle migliori condizioni di mercato. In ogni caso i test rapidi dovranno rispondere ai criteri fissati dalla Regione, dalla marcatura CE all'elaborazione del risultato entro massimo 30 minuti dal prelievo. Particolare non irrilevante, soprattutto per i cittadini: l'attività sarà solo su prenotazione, cadenzata secondo un congruo intervallo, in ragione dei tempi di esecuzione del test rapido e dei tempi di sanificazione, tra un utente e l'altro.

I tempi di entrata in funzione del servizio? «Un paio di giorni, al massimo una settimana», ha detto l'assessore. Ma dipenderà, appunto, dalle farmacie.

Alda Vanzan

