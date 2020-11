L'INIZIATIVA

VENEZIA Saturimetri a domicilio per misurare l'ossigenazione del sangue. E anche bombole di ossigeno. È l'iniziativa della Regione del Veneto per curare il più possibile i malati di coronavirus a casa, senza ricorrere ai ricoveri negli ospedali. Oltre al protocollo sulle cure domiciliari, ieri la giunta regionale ha approvato anche una delibera che stanzia 12,8 milioni di euro, come contributo a fondo perduto, alle case di riposo: un aiuto agli istituti che hanno dovuto far fronte a maggiori spese per adeguarsi alle nuove misure sanitarie e dall'altro a minori introiti per l'impossibilità di accettare nuovi ospiti.

LE CURE

«Azienda Zero ha comprato almeno 100mila saturimetri e li stiamo consegnando ai medici di base, per poi darli ai loro pazienti malati di Covid. Tutto questo per non intasare gli ospedali - ha spiegato il governatore del Veneto, Luca Zaia - perché il 70% di coloro che si presentano oggi al pronto soccorso torna a casa, e la stragrande maggioranza si cura a domicilio. Così con questa novità contiamo di superare l'emergenza. Le cure domiciliari infatti sono quelle che ci hanno salvato nella prima fase dell'epidemia e allora dobbiamo proseguire su questa strada». Zaia, affiancato dagli assessori alla Sanità Manuela Lanzarin e alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin, ha sottolineato che gli isolati sono in tutto il Veneto 16.034, con un aumento di 923 rispetto nelle ultime ventiquattr'ore: «Tanti cittadini che, con questo rafforzamento, potranno stare più tranquilli e ottenere a casa non solo un semplice strumento per misurare l'ossigenazione del sangue e comunicarla al proprio medico, ma anche la terapia con la mascherina dell'ossigeno».

Nell'operazione sono coinvolti i medici di medicina generale, le 51 Usca (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) con 320 medici che si occupano di 9.500 pazienti, il servizio di Continuità assistenziale (l'ex Guardia medica). «Per 60 giorni - ha detto Lanzarin - abbiamo previsto la deroga alle procedure ordinarie secondo le quali l'ossigenoterapia andrebbe prescritta dal medico specialista. Investiremo anche nella formazione degli infermieri attualmente impiegati nell'assistenza domiciliare integrata, in modo da poter mettere in campo il maggior numero di sanitari possibile».

I CONTRIBUTI

Ieri la giunta regionale ha approvato l'assegnazione straordinaria, per un importo complessivo di 12 milioni 845.879,25 euro, di contributi a sostegno dei centri di servizi accreditati per l'assistenza agli anziani non autosufficienti. «I contributi straordinari saranno distribuiti tramite le Ulss ed Azienda Zero ha detto l'assessore Lanzarin entro il corrente esercizio. Il provvedimento è stato varato per sostenere ulteriormente un settore del nostro sistema sociosanitario che si trova in prima linea in questa emergenza legata alla diffusione del coronavirus». (al.va.)

