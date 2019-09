CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAVENEZIA La perdita di memoria, la confusione nei tempi e nei luoghi, la difficoltà di parola, l'isolamento nella solitudine. Ci vuole del coraggio a festeggiare le demenze, una piaga che affligge 66.000 persone in Veneto e 1,2 milioni in Italia, anche se i numeri vanno più che raddoppiati, considerando la sofferenza dei familiari che li assistono ogni giorno. «Infatti la nostra idea è provocatoria: celebrare non la malattia, ma le persone che la vivono, con difficoltà, con energia, con gioia, a testa alta», dice Michele...