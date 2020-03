L'INIZIATIVA

VENEZIA L'appello è quello alla mobilitazione. L'obiettivo è quello di dare senso concreto alla solidarietà. Un modo per dimostrare di essere comunità e lottare insieme contro il virus. Insomma, fare testimonianza concreta. E' in questo senso che l'iniziativa del Gazzettino a favore dell'Azienda ospedaliera di Padova trova grandi testimonial d'eccezione.

L'ADESIONE DI CIPRIANI

Primo fra tutti Arrigo Cipriani, patron dell'Harry's bar di Venezia. «Questa vicenda del Coronavirus - ha detto nell'intervista rilanciata anche dal sito www.gazzettino.it - ci sta insegnando il valore della solidarietà e di come lottare insieme. È importante raccogliere fondi, che sono i nostri soldi, per l'Azienda ospedaliera di Padova, per aiutare i nostri ammalati. E perché tutti coloro che sono stati colti dal virus possano guarire. Grazie al Gazzettino per questa iniziativa».

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Fortunato Ortombina, soprintendente del Teatro La Fenice: «La situazione è pesante. Lo dico davvero. E penso di farmi interprete di un intero settore, ma colgo nell'iniziativa del Gazzettino un segno di speranza, un atto importante che ci vedrà al fianco del giornale. Credo che ci si debba mobilitare tutti e noi non ci tireremo indietro».

Ortombina raccoglie la sfida lanciata dal nostro giornale per la raccolta di fondi a favore dell'Azienda ospedaliera Università di Padova. Per contribuire si può versare la propria quota sul conto corrente con la causale Il Gazzettino per emergenza coronavirus. Il conto è aperto presso Banca Finnat ed è intestato a «IL GAZZETTINO PER L'EMERGENZA CORONAVIRUS»; il codice IBAN di riferimento è IT 98 V 03087 03200 CC0100061039.

UN ANNO DIFFICILE

Per Ortombina sono mesi sulle barricate come guida dello storico teatro veneziano: prima la drammatica alluvione del 12 novembre, ora l'emergenza planetaria del Covid-19. Un uno-due capace di tagliare le gambe anche al fisico più allenato. «Cerchiamo di far fronte come possiamo - rivela il soprintendente - ma non è facile. In queste settimane abbiamo affidato il nostro messaggio al canale YouTube del teatro. Stiamo dando prova di essere vicini ai nostri affezionati spettatori, ma la strada è ancora lunga e irta di difficoltà. Mandiamo in onda le opere registrate nel nostro Teatro. Il nostro canale ha 45 mila iscritti e proprio con la programmazione di questi giorni abbiamo raggiunto i 17 milioni di visualizzazioni. Un piccolo risultato, insomma, c'è».

Difficoltà gestionali che si vanno a sommare con la preoccupazione per uno scenario di cui ancora non si coglie l'orizzonte: ma accanto alla comprensibile preoccupazione dell'amministratore, ora c'è la consapevolezza che la vera battaglia, più immediata e importante, è quella per la sopravvivenza di migliaia di persone messe in pericolo da un nemico invisibile. una battaglia che si gioca anche dal punto di vista economico; da qui l'appello lanciato dal Gazzettino e raccolto anche da chi - come l'istituzione della Fenice - in passato ha ricevuto affetto e sostegno in momenti drammatici come l'incendio del teatro. «In questo momento di inattività i 300 dipendenti del teatro sono in cassa integrazione - spiega Ortombina -, e al momento attuale abbiamo circa un milione e mezzo di danni per mancate entrate. Cifre preoccupanti. Ma adesso la priorità è dare un aiuto subito a chi cerca di salvare le vite. Per questo l'iniziativa del Gazzettino ha la mia personale adesione e deve avere il sostegno di tutti».

Paolo Navarro Dina

