L'INIZIATIVA

VENEZIA Il Covid cambia ma non ferma la raccolta del Banco Alimentare. La storica iniziativa vedrà quest'anno una Colletta dematerializzata che non si esaurirà in una sola giornata. Dal 21 novembre all'8 dicembre saranno, infatti, disponibili presso i supermercati delle gift card da 2,5 e 10 euro, che prenderanno il posto di volontari e scatoloni. Al termine della Colletta, il valore complessivo sarà convertito in prodotti alimentari non deperibili che saranno consegnati alle sedi regionali del Banco Alimentare e distribuiti alle strutture caritative convenzionate dei singoli territori per aiutare le tante persone in difficoltà.

In Veneto, negli ultimi 5 anni la Colletta Alimentare ha raccolto 3.333 tonnellate di prodotti alimentari, equivalenti a 6.666.764 pasti. Sono oltre 470 le strutture di carità sostenute dal Banco Alimentare del Veneto, con oltre 100.000 persone assistite. «Se dovessi scegliere tre parole per sintetizzare la Colletta Alimentare 2020 aggiunge Adele Biondani, presidente dell'Associazione Banco Alimentare del Veneto direi: sfida, condivisione, solidarietà. Abbiamo accettato la sfida di inventare qualcosa di nuovo perché nessuno perda l'occasione di compiere un gesto per condividere ciò che si ha con chi si trova in difficoltà. Per molte persone, non si tratta soltanto di ricevere una borsa della spesa, ma di incontrare qualcuno che gli offra anche una compagnia».n totale sono circa 8mila le strutture caritative convenzionate che sostengono oltre 2.100.000 persone. Sarà possibile partecipare alla Colletta anche online su Amazon.it, Esselungaacasa.it e Mygiftcard.it. Per consultare i punti vendita aderenti si può visitare il sito www.collettaalimentare.it.

