Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVAVENEZIA «Ci eravamo presi un impegno con i bambini, l'abbiamo mantenuto». Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha presentato Andràtuttobene, la mostra dei disegni ricevuti dai bambini durante la pandemia. «Non è l'occasione per festeggiamenti o celebrazioni - ha detto il presidente della Regione - perché non è ancora finita, ma è un momento per dire che ce la faremo ad uscire da questa situazione». Dunque una...