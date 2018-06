L'INIZIATIVA PADOVA Uno stanziamento di 50 mila euro per incentivare dipendenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAPADOVA Uno stanziamento di 50 mila euro per incentivare dipendenti e collaboratori a procreare: l'idea è dell'agenzia per il lavoro Eurointerim, che sta puntando sul benessere aziendale come valore aggiunto in grado di aumentare il proprio fatturato.Una notizia confortante, in un'epoca in cui la popolazione invecchia progressivamente e diminuiscono i nuovi nati, ma che lascia sorpresi se si pensa allo stereotipo dell'imprenditore che tutto vorrebbe, tranne che sobbarcarsi gli oneri di una maternità. «Nulla di strano - commenta...