L'INIZIATIVA

PADOVA Non c'è un giorno da perdere e bisogna muoversi adesso chè il tempo c'è ancora. Anche se il virus corre. È una corsa a chi arriva prima: lui o noi. Anche se siamo tutti a casa, tutti fermi, cristallizzati in una paralisi iniziata da pochi giorni ma che pare già non finire mai, abbiamo però il tempo e l'opportunità di fare la differenza per la vita di molte persone. È questo lo spirito e l'obiettivo ultimo della sottoscrizione avviata dal Gazzettino per l'Azienda Ospedaliera di Padova, la provincia del Veneto ad oggi più colpita dal coronavirus (solo ieri 59 nuovi contagiati, il numero più alto della regione, per un totale di 901 affetti) e insieme il principale polo nella lotta al nemico. I lettori, il messaggio, l'hanno capito al volo. E ci hanno inondato di parole di condivisione, spesso accompagnate da annunci di contributo concreto immediato. Sostenere la raccolta fondi del Gazzettino significa questo: aiutare medici e infermieri in prima linea a curare i malati dotando velocemente i reparti di nuovi posti letto per la terapia intensiva, macchinari per la respirazione, strumenti per la ricerca. Un aiuto diretto e immediato: le prime linee e i malati non possono schiantare in attesa della burocrazia. Lo sappiamo bene tutti, la situazione nei reparti è difficile, drammatica: per questo vogliamo impedire che i medici si trovino di fronte al dilemma tremendo di dover scegliere chi salvare e chi no.

SUPERARE LA BUROCRAZIA

Ci danno forza i riscontri ricevuti. All'appello lanciato dalle pagine del Gazzettino cartaceo, amplificato nelle schermate del sito web e dai post dei canali social di Gazzettino.it, la società civile del Veneto sta rispondendo con prontezza: ci siamo, ci muoviamo. «Sostengo con convinzione questa iniziativa e invito tutti i veneti, di cui sappiamo quanto sono grandi il cuore e la generosità, a contribuire - dice Carlo Nordio, già Procuratore della Repubblica di Venezia, editorialista e scrittore - Ma bisogna fare in fretta: se si indugia, si rischia di non arrestare la mortalità dei contagiati, la diffusione del morbo oltre che la paralisi degli ospedali». Per Nordio, è l'ora di essere molto attivi: «Le statistiche dicono che il picco deve ancora arrivare. E anche dopo, non sarà una cosa breve. È un momento cruciale, c'è bisogno dei veneti». Il pensiero del magistrato va a chi è in trincea: «I medici e gli infermieri del Veneto ce la stanno mettendo tutta, rischiano la salute, vanno avanti senza pause. Sono un esempio per il Paese e per l'Europa». Un passaggio, l'ex Procuratore di Venezia, vuole dedicarlo al governatore Zaia: «Ci tengo a ringraziarlo: è stato il primo in Italia a capire la gravità del problema e a muoversi per porvi rimedio. Debelleremo il contagio - aggiunge - se rispetteremo con rigore le disposizioni sullo stare a casa, per quanto, da giurista, riconosco che il decreto ministeriale un po' di confusione la crea».

I COMUNI

Anche il movimento dei sindaci ha subito appoggiato la sottoscrizione del Gazzettino per l'Azienda ospedaliera di Padova. Pronto è stato Fabio Bui, sindaco di Loreggia e presidente della Provincia di Padova. Sul suo profilo Facebook ieri mattina ha pubblicato un post in cui «nell'anno di Padova capitale europea del volontariato» accoglie «con entusiasmo la gara di solidarietà lanciata dal Gazzettino per sostenere la battaglia contro il coronavirus». Bui non si è limitato alla parole: ha fatto una donazione, ha scritto ai sindaci padovani invitandoli ad aderire all'iniziativa e oggi farà altrettanto con tutti i primi cittadini veneti.

«La cosa più urgente adesso - dice il sindaco di Loreggia - è una sola: sostenere le truppe in trincea che sono il personale medico e paramedico. Dobbiamo offrire loro i mezzi affinchè dalla trincea sconfiggano il virus. Nel momento in cui le istituzioni non ce la fanno da sole, dobbiamo mettere in campo la solidarietà per acquistare i mezzi necessari con le risorse che i cittadini possono donare. Nessun popolo come quello veneto - sottolinea ancora - è sempre stato solidale e generoso per le emergenze nostre e per quelle nazionali. Mai come adesso rimbocchiamoci le maniche: aiutiamo l'ospedale di Padova. Le attrezzature che saranno acquistate con il ricavato della sottoscrizione servono ora, urgentemente. Ma anche quando sarà finita, nulla verrà buttato. Tuttavia, non c'è un minuto da perdere: il virus dobbiamo aggredirlo adesso con tutte le armi che abbiamo».

COME FARE

Ecco le coordinate bancarie necessarie per la sottoscrizione. Il conto è aperto in Banca Finnat e intestato a «IL GAZZETTINO PER L'EMERGENZA CORONAVIRUS»; il codice IBAN di riferimento è IT 98 V 03087 03200 CC0100061039.

Paolo Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA