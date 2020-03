L'INIZIATIIVA

VENEZIA Il cuore del Nordest non tradisce mai. Non avevamo dubbi, noi del Gazzettino, quando abbiamo deciso di avviare la raccolta di fondi in favore dell'Azienda Ospedaliera di Padova che in questo momento è l'avamposto più coinvolto nella guerra al Coronavirus in questa parte del Paese: gli uomini e le donne del Veneto e del Friuli Venezia Giulia avrebbero risposto all'appello con la generosità e la consapevolezza che contraddistingue genti abituate alla solidarietà, a sentirsi responsabili nei momenti difficili. E così è stato: goccia dopo goccia, donazione dopo donazione, sono migliaia le persone che hanno aderito all'iniziativa. Ci sono nomi noti della società civile, imprenditori, artisti, rappresentanti di categoria che hanno deciso di sostenere anche pubblicamente la campagna con versamenti e con il sostegno verbale o scritto: in molti ci hanno inviato messaggi di apprezzamento e condivisione. Abbiamo dato qui conto delle adesioni di Carlo Nordio e del presidente della Provincia di Padova Luigi Bui, del Soprintendente della Fenice Fortunato Ortombina e del patron dell'Harry's bar Arrigo Cipriani. Li ringraziamo, a nome di tutti.

Ma ci fanno altrettanto piacere i versamenti anche piccoli di chi non ha un ruolo o una notorietà pubblici ma sente di far parte di una grande comunità che ora è chiamata a muoversi compatta, senza indugi e divisioni. Magari con cifre piccole, ma ciò non ha alcuna importanza. Quel che conta, in questo momento, è l'unità di intenti e la consapevolezza della necessità di sostenere chi è in prima linea. Sono termini bellici, ce ne rendiamo conto: ma è proprio una guerra quella che medici e infermieri, tecnici e scienziati stanno combattendo per tutti noi. Una guerra che purtroppo ha i suoi caduti innocenti, vittime che possono essere numericamente ridotte se si dotano gli ospedali delle armi per combattere il contagio.

La prima arma, ormai lo sappiamo, è la prevenzione: e in questo momento la più potente consiste nel rimanere a casa, senza offrire al virus un bersaglio.

La seconda arma, è impugnata dalla scienza e dalla medicina. Per anni, la sanità a Nordest ha mantenuto livelli di eccellenza nonostante i tagli imposti dalle leggi di bilancio italiane ed europee: ma quel che si riusciva a fare nell'ordinaria amministrazione ora non basta più. Gli ospedali sono aziende che devono sottostare a equilibri economici, entrate e uscite: avere una dotazione supplementare e svincolata dai condizionamenti burocratici consentirebbe di sciogliersi da certi vincoli. Ad esempio, si potrebbero acquistare macchinari o medicinali senza passare per le centrali di acquisto con i tempi dilatati: perché oggi è il tempo la risorsa più preziosa.

Il reparto di terapia intensiva dell'Azienda Ospedaliera di Padova ieri mattina aveva 32 pazienti colpiti da Coronavirus: dall'inizio dell'epidemia, il 21 febbraio scorso, ha ottenuto 62 vittorie: ovvero è riuscita a salvare 62 persone che sono state dimesse. È per sostenere questa sfida giornaliera che chiediamo a tutti i lettori di versare una quota, qualsiasi quota, sul conto corrente aperto presso Banca Finnat e intestato a IL GAZZETTINO PER L'EMERGENZA CORONAVIRUS: il codice IBAN di riferimento è IT 98 V 03087 03200 CC0100061039. Insieme ce la faremo.

